"Простая формула": война в Украине закончится при одном условии - Портников

Есть простая формула завершения войны в Украине, и для этого не нужен Дональд Трамп.

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Война в Украине закончится при одном условии, отметил Портников/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скрин

Основные тезисы Портникова:

Сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы ситуация с войной в Украине изменилась

Эта война закончится при условии уничтожения ресурса сторон, или обеих, или одной - РФ или Украины

Война в Украине может закончиться при условии уничтожения ресурса сторон, или обеих, или одной - страны-агрессора России или Украины.

Для нас важно, чтобы ресурс истребился именно у России. Потому что если этот ресурс истребится в Украине, украинская государственность перестанет существовать вместе с украинским национальным присутствием на этих землях. Это простая формула, и для этого не нужен Дональд Трамп. Такое мнение высказал политический аналитик, публицист Виталий Портников, сообщает OBOZ.UA.

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Он отметил, что сейчас не видно предпосылок, которые могли бы привести к тому, чтобы в войне в Украине произошли какие-то изменения.

Портников отметил, что не стоит возлагать большие надежды на то, что избранный президент США Дональд Трамп сможет повлиять на завершение войны. Аналитик отметил, что президент США - это институция, а не человек. На эту институцию выбирают конкретного человека, однако у него есть определенные возможности для реагирования на вызовы. И они не меняются в соответствии с тем, какие силы контролируют, республиканцы или демократы, Белый дом и Конгресс, и какой человек находится в Овальном кабинете.

"То есть если санкции США против РФ действуют так, что уничтожают экономику России и заставляют Путина думать об окончании войны, они действуют и при Байдене, и при Трампе. Если эти санкции не действуют, они не действуют ни при Байдене, ни при Трампе. Если РФ может продолжать войну и продолжать переводить экономику на военные рельсы ради усиления возможностей ВПК, она это может делать и при Байдене, и при Трампе", - сказал Портников.

По словам Портникова, у президента США все-таки есть инструменты, которые заставили бы Россию изменить свое мнение относительно продолжения российско-украинской войны. Но это не фантастические инструменты, которые должны реализовываться в виде телефона, с помощью которого Дональд Трамп собирается связываться с Владимиром Путиным или Владимиром Зеленским.

В зависимости от решений Трампа, война может завершиться в пользу Украины или в пользу РФ.

"Скажем, президент Трамп говорит, что он не собирается помогать Украине, он прекращает военную и финансовую помощь, чтобы не конфликтовать с РФ. То, что территория Украины станет территорией РФ, его не касается, потому что у него есть другие вызовы в плоскости безопасности. Это один инструмент влияния на Путина, который позволяет закончить войну просто путем демонтажа украинской государственности. Второй инструмент - президент Трамп говорит, что он предоставляет Украине оружие нового качества, "Томагавки", большее количество самолетов F-16, позволяет американским пилотам садиться за штурвал этих самолетов, соглашается создать на территории Украины американские базы с применением ядерного оружия, что должно отпугнуть Россию. И таким образом принуждает Путина, если он этого действительно испугается, в чем я не совсем уверен, к каким-то переговорам по замораживанию конфликта, по крайней мере на линии соприкосновения между российскими и украинскими войсками", - сказал аналитик.

Война в Украине - последние новости

В Deep State армия РФ продвинулась возле шести населенных пунктов на Донбассе. Оккупанты продвинулись в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ прорвались в трех районах Курщины - в ISW рассказали о новом наступлении. Российские военкоры обеспокоены активностью ВСУ в Курской области, пишет ISW.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в желание Путина закончить войну в Украине. Украина не против добиваться окончания войны путем диалога, но для этого нужно быть в сильной позиции.

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Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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