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Угроза выхода РФ на админграницы Донецкой области: раскрыт неожиданный сценарий

Алексей Тесля
5 января 2025, 20:26
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Дмитрий Снегирев раскритиковал пессимистические заявления отдельных экспертов о ситуации на фронте.
Угроза выхода РФ на админграницы Донецкой области: раскрыт неожиданный сценарий
ВСУ дают отпор оккупантам / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Важно:

  • Нет предпосылок выхода РФ на админграницы Донбасса
  • Успешный характер боев ВСУ продолжается

Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев прокомментировал предположения о том, что до инаугурации Дональда Трампа россияне якобы смогут выйти на административные границы Донецкой области.

"Каким образом? На чем базируется подобный характер заявлений? Сейчас под контролем Сил обороны Украины находятся крупнейшие промышленные города Донецкой области. Это так называемая Славянско-Краматорская агломерация: Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка и часть Часового Яра. Плюс, соответственно, есть Торецкая агломерация, где продолжаются ожесточенные бои, но дальнейшее наступление оккупантов фактически приостановлено. И, соответственно, Покровская агломерация: это Покровск, Мирноград, Доброполье и так далее. Также Лиман и Северск. То есть, это крупные промышленные города Донецкой области", - пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что россияне могут выйти на административные границы Донецкой области только при условии политических договоренностей.

"Мы можем предполагать это. Потому что военной составляющей, которая бы свидетельствовала о возможности подобных сценариев со стороны Российской Федерации, пока нет", - уверен он.

При этом аналитик раскритиковал пессимистические заявления отдельных экспертов о том, что в Силах обороны Украины якобы хаос и непонимание текущей ситуации.

"Зато реальная ситуация является другой. Успешный характер боев продолжается, и есть движение. Силы обороны Украины вернули ранее утраченные позиции на Огнеупорном заводе в Часовом Яру. Плюс, соответственно, вернули позиции на флангах Достаточно серьезные успехи. Также, соответственно, успешный характер боев на Лиманском направлении в районе Белогоровки. Да, в районе Тернов ситуация сложная. В районе Купянска удалось приостановить дальнейшее продвижение российских оккупантов в районе так называемого плацдарма через Двуречую. Успешно отражено несколько массированных атак российских оккупантов", - указал он.

Собеседник уточнил, что аналогичная ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях: "Вы помните, нас пугали возможностью проведения широкомасштабной десантной операции на правый берег Днепра? Зато есть успешный характер контратак именно Сил обороны Украины и улучшение тактического положения".

Вместе с тем Снегирев уверен, что создание в информационном поле негативной картинки по отношению к ВСУ выгодно агрессору.

"То есть мы уже можем сформировать определенную целостную картину того, вокруг чего происходят переговоры. Суть в выводе Сил обороны Украины из Курской области и, соответственно, в установлении контроля оккупационной армии на территориях Луганской и Донецкой областей. Вот, в принципе, картина сложилась", - добавил он.

Смотрите видео - интервью Дмитрия Снегирева:

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит наступление на Херсон. Для атаки на Херсонщине планируется привлечь до 4 000 российских штурмовиков. Операцию будет курировать командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ВСУ полностью контролирует ситуацию в Херсонской области. Войска агрессора России ранее пытались перебраться через Днепр на правый берег в направлении Херсона и пробуют зайти на острова с целью захвата плацдармов.

Как сообщал Главред, российские войска активизировали попытки "срезать" Времевский выступ в Донецкой области. Самая сложная ситуация наблюдается на участке Макаровка - Благодатное - Сторожевое. Цель врага - окружить Великую Новоселку, перекрыть логистику и в перспективе оккупировать поселок.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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