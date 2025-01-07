В России больше не верят в победу в войне: в СВР назвали 2 сценария на 2025 год

По данным Службы внешней разведки, российская экспертная среда рассматривает только 2 варианта для РФ на 2025 год, которые не предусматривают ее победу в войне.

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В РФ определили 2 сценария по войне в Украине на 2025 год / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, скриншот из видео

Вкратце:

Российские эксперты не считают, что РФ сможет победы Украину в 2025 году

Существует 2 сценария для РФ на 2025 год

В отличие от официальной риторики Кремля, российские экспертные круги не считают победу РФ или военное поражение Украины базовыми сценариями для 2025 года. Об этом говорится в ежегодном докладе Российской академии наук "Россия и мир: 2025", на который ссылается Служба внешней разведки Украины.

Отмечается, что для реализации "победного" сценария Москве в этом году нужны значительные дополнительные ресурсы, большие организационные усилия и благоприятные внешние условия.

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Российские аналитики рассматривают два вероятных варианта развития событий в 2025 году.

"Первый - во второй половине 2025 года администрация президента Дональда Трампа организует переговорный трек "с позиции силы". Давление США на Россию будет предусматривать усиление санкций и увеличение поставок вооружения Украине", - говорится в сообщении.

Второй сценарий предусматривает продолжение боевых действий с постепенным усилением ударов по территории России, поскольку Запад не заинтересован в поражении Украины, учитывая значительные инвестиции в ее поддержку.

Разведка отмечает, что разногласия между официальной позицией Кремля и взглядами экспертных кругов не меняют главной цели России - уничтожение Украины как государства.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия в течение нескольких месяцев пытается реализовать наступательные цели, однако несет значительные потери ресурсов. Как отметил военный эксперт Сергей Грабский, украинские военные активно противодействуют, корректируя ход боевых действий, что приводит к провалу классических наступательных операций РФ.

ВСУ нанесли удар по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты российской армии в Курской области, сообщает Генштаб.

Тем временем журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что российский диктатор Владимир Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО при выполнении определенных условий. Среди них - вывод американских военных баз из Восточной Европы и частичная отмена санкций против России.

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Что такое Служба внешней разведки? Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

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