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Пилот F-16 сбил 6 ракет, имея всего 4: в Defense Express раскрыли подробности

Руслана Заклинская
7 января 2025, 19:47
464
Самолеты F-16 имеют девять точек для подвешивания вооружения, из которых только шесть поддерживают ракеты типа "воздух-воздух", отметили аналитики.
Пилот F-16 сбил 6 ракет, имея всего 4: в Defense Express раскрыли подробности
Почему F-16 Украины имеют только 4 ракеты, хотя есть 9 точек подвески / Коллаж: Главред, фото: Military.com, uk.wikipedia.org

Главное:

  • Украинский пилот F-16 уничтожил шесть крылатых ракет РФ, имея всего четыре ракеты
  • F-16 в целом имеет шесть точек для подвешивания для ракет типа "воздух-воздух"
  • Украина могла получить F-16 с контейнерами ECIPS/CJS, поэтому точек для ракет только четыре

В декабре 2024 года украинский пилот истребителя F-16 впервые в истории уничтожил шесть крылатых ракет РФ, имея только четыре ракеты. Украинские истребители F-16 способны нести четыре ракеты, хотя на некоторых изображениях эти самолеты имеют 16 ракет и бомб. Об этом пишет Defense Express.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки в декабре прошлого года пилот истребителя F-16 впервые за всю историю уничтожил сразу шесть крылатых ракет врага. Этот боевой подвиг украинский пилот совершил несмотря на то, что самолет был вооружен лишь четырьмя ракетами "воздух-воздух". Для сбития двух дополнительных ракет он воспользовался штатной 20-мм автоматической пушкой M-61

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По словам экспертов, F-16 имеет девять точек для подвешивания вооружения: одну под фюзеляжем, шесть под крыльями и две на их законцовках. Однако только шесть из этих точек поддерживают размещение ракет типа "воздух-воздух" - четыре точки под крыльями и две на законцовках крыла. Остальные точки используются для ракет типа "воздух-земля", дополнительных контейнеров или топливных баков.

Изображения, где F-16 оснащен значительно большим количеством вооружения, показывают современные модификации, такие как F-16V Block 70/72, которые могут использовать многоточечные пилоны AMBER. Эти пилоны позволяют разместить больше ракет и бомб, но это не касается стандартных F-16, находящихся на вооружении Украины.

Учитывая высокое потребление топлива, F-16 обычно оснащаются дополнительными баками. Во время боевых патрулирований истребитель потребляет 2800-3000 литров топлива в час полета, а в условиях активных маневров и форсажных режимов - до 9000 литров. Для компенсации этого, F-16 использует дополнительные топливные баки, которые могут вмещать от 1400 до 2271 литров горючего под крыльями и до 1135 литров под фюзеляжем. Это позволяет значительно увеличить радиус действия самолета, что является критически важным для эффективного выполнения боевых задач.

В то же время два пилоны на истребителях остаются свободными. Как демонстрируют снимки бельгийских F-16, похожих на те, что получила Украина, эти самолеты могут нести шесть ракет AIM-120, а также два дополнительных 370-галлонных топливных бака.

Однако, вероятно, Украина получила F-16 с контейнерами ECIPS/CJS, которые обеспечивают радиоэлектронную борьбу. Они не подходят для размещения ракет "воздух-воздух", а могут нести только бомбы. Поэтому, как отметили в Defense Express, у пилота остается четыре точки для подвески ракет.

ф-16 f-16 инфографика
Самолеты F-16 / Инфографика: Главред

Самолеты F-16 для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 13 декабря 2024 года украинский пилот на истребителе F-16 впервые в истории уничтожил шесть крылатых ракет за один боевой вылет. Этот успех вызвал восхищение среди украинских военных и международного сообщества, в частности в США.

В декабре в Украину прибыла вторая партия самолетов F-16 от Дании, рассказал президент Зеленский. Он отметил, что самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты, спасая украинцев и инфраструктуру.

Однако Украина не получила обещанные бельгийские истребители F-16 до конца 2024 года из-за недостаточного количества подготовленных пилотов и дефицита запчастей. Министр обороны Бельгии Людвин Дедондер сообщила об отложении поставок первой партии истребителей.

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Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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