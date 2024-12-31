40 самолетов и 5 вертолетов: в ВСУ рассказали, какие цели поразила ПВО за год

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- Самолеты РФ запустили по Украине десятки тысяч управляемых авиабомб
- Авиация Воздушных сил выполнила более 20 000 самолетовылетов
Россия в 2024 году применила по объектам критической инфраструктуры Украины значительно больше ракет и ударных БПЛА, чем в 2023. Об этом 31 декабря сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Там рассказали, что появилось большое количество беспилотников, имитирующих настоящие Shahed, чтобы максимально перегрузить украинскую ПВО.
Кроме того, российские самолеты запустили по прифронтовым территориям Украины десятки тысяч управляемых авиабомб, "стирая с лица земли" украинские города и села, добавили в ВС ВСУ.
Сообщается, что в уходящем году РФ также нарастила как производство, так и применение по Украине баллистических ракет, включая северокорейские KN-23.
"В 2024 году противовоздушной обороной уничтожено более 1300 ракет разных типов, 11200 ударных беспилотников, 3200 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня", – сказано в сообщении.
Как отметили в ВС ВСУ, в 2024 году ПВО Украины сбила 40 российских самолетов и шесть вертолетов оккупантов.
"Авиация Воздушных сил в течение года выполнила более 20 000 самолетовылетов, почти 9000 из них – на боевое применение западных средств поражения", – говорится в сообщении.
Война в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что армия РФ продвинулась на Курщине - в ISW рассказали подробности. Украинские военные продолжают проводить атаки.
Также ранее сообщалось, что воины ГУР уничтожили российский Ми-8 с помощью морского дрона. Ранее никому не удавалось поразить воздушную цель с помощью ударного морского дрона.
Напомним, по словам, представитель службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев, россияне стремятся достичь окрестностей Харькова. Армия страны-агрессора России стремится достичь окрестностей Харькова или хотя бы села Липцы.
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