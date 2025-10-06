В Украину придет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди

Вы узнаете:
- Какой будет погода во вторник
- В каких областях выпадет дождь
Погода в Украине во вторник, 7 октября, будет зависеть от циклона. В частности, он вызовет дожди в нескольких областях Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, циклон, расположившийся на юге, вместе со своими атмосферными фронтами завтра станет причиной дождей в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях.
Она добавила, что на остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.
В то же время, температура воздуха будет оставаться неоднородной.
"На западе холодновато, +9...+12, на юге и востоке будет теплее, +15...+21, на севере +12...+14, в центре +12...+16, на Днепропетровщине до +18 градусов", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве
Диденко также рассказала, что в Киеве 7 октября существенных осадков не ожидается. Температура днем будет на уровне +14 градусов.
Какой будет погода в течение недели
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в течение текущей недели в Украине будет переменчивая погода.
По его словам, в большинстве областей страны пройдут дожди разной интенсивности, местами в сопровождении грозы и порывистого ветра, но температура воздуха будет достаточно комфортной.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 6 октября будет местами дождливой. Также там отметили, что на высокогорье Карпат будет мокрый снег.
В то же время, Наталья Диденко говорила, что в Украине ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут дожди. При этом в некоторых регионах столбики термометров будут показывать +20 °C.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
