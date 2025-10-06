Укр
Читать на украинском
В Украину придет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди

Мария Николишин
6 октября 2025, 13:50
Синоптик сказала, что в западных областях Украины будет прохладнее всего.
Прогноз погоды в Украине на 7 октября

Погода в Украине во вторник, 7 октября, будет зависеть от циклона. В частности, он вызовет дожди в нескольких областях Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, циклон, расположившийся на юге, вместе со своими атмосферными фронтами завтра станет причиной дождей в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях.

Она добавила, что на остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.

Циклон вызовет дожди

В то же время, температура воздуха будет оставаться неоднородной.

"На западе холодновато, +9...+12, на юге и востоке будет теплее, +15...+21, на севере +12...+14, в центре +12...+16, на Днепропетровщине до +18 градусов", - говорится в сообщении.

Погода 7 октября

Погода в Киеве

Диденко также рассказала, что в Киеве 7 октября существенных осадков не ожидается. Температура днем будет на уровне +14 градусов.

Погода в Киеве

Какой будет погода в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в течение текущей недели в Украине будет переменчивая погода.

По его словам, в большинстве областей страны пройдут дожди разной интенсивности, местами в сопровождении грозы и порывистого ветра, но температура воздуха будет достаточно комфортной.

Наталья Диденко

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 6 октября будет местами дождливой. Также там отметили, что на высокогорье Карпат будет мокрый снег.

В то же время, Наталья Диденко говорила, что в Украине ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут дожди. При этом в некоторых регионах столбики термометров будут показывать +20 °C.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

