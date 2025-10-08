Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

Вы узнаете:
- Какой будет погода в четверг
- В каких областях будет прохладнее всего
Погода в Украине в четверг, 9 октября, будет облачной с периодическими дождями. Активный циклон будет смещаться из Крыма немного севернее и своим влиянием охватит практически всю страну. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, крайний запад Украины и часть центра избегут серьезных осадков, но в Украине будет преобладать дождливая облачная погода.
Известно, что температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +10...+13 градусов.
"Самая теплая полоса вытянется от Одесской области до Полтавщины, в ней ожидается +14...+19 градусов. На Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области местами ниже +10 градусов", - сказала синоптик.
Погода в Киеве
Диденко добавила, что в Киеве в четверг будет облачно, сыро, днем ожидается до +12 градусов.
Будет ли еще в Украине "бабье лето"
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее рассказывала, что в третьей декаде октября в Украине возможно потепление.
По ее словам, октябрь 2025 года будет приближаться к климатической норме или немного превышать ее.
"Существует вероятность, что где-то в третьей декаде, возможно, будут немного выше значения температуры, по сравнению с тем, которые присущи октябрю", - прогнозирует она.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской области - І и ІІ уровень опасности. Там ожидаются сильные дожди и грозы в течение 8-9 октября.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в течение недели в большинстве областей нашей страны пройдут дожди разной интенсивности, местами в сопровождении грозы и порывистого ветра. Небо будет облачным, а утром возможен туман. При этом температура воздуха будет достаточно комфортной.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
