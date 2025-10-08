Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

Синоптик сказала, что на Украину надвигается активный циклон.

Прогноз погоды на 9 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в четверг

В каких областях будет прохладнее всего

Погода в Украине в четверг, 9 октября, будет облачной с периодическими дождями. Активный циклон будет смещаться из Крыма немного севернее и своим влиянием охватит практически всю страну. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, крайний запад Украины и часть центра избегут серьезных осадков, но в Украине будет преобладать дождливая облачная погода.

Циклон в Украине / фото: facebook.com/tala.didenko

Известно, что температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +10...+13 градусов.

Температура в Украине / фото: facebook.com/tala.didenko

"Самая теплая полоса вытянется от Одесской области до Полтавщины, в ней ожидается +14...+19 градусов. На Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области местами ниже +10 градусов", - сказала синоптик.

Погода в Украине 9 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

Диденко добавила, что в Киеве в четверг будет облачно, сыро, днем ожидается до +12 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Будет ли еще в Украине "бабье лето"

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее рассказывала, что в третьей декаде октября в Украине возможно потепление.

По ее словам, октябрь 2025 года будет приближаться к климатической норме или немного превышать ее.

"Существует вероятность, что где-то в третьей декаде, возможно, будут немного выше значения температуры, по сравнению с тем, которые присущи октябрю", - прогнозирует она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской области - І и ІІ уровень опасности. Там ожидаются сильные дожди и грозы в течение 8-9 октября.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в течение недели в большинстве областей нашей страны пройдут дожди разной интенсивности, местами в сопровождении грозы и порывистого ветра. Небо будет облачным, а утром возможен туман. При этом температура воздуха будет достаточно комфортной.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

