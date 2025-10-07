Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет 'бабье лето'

Наталья Птуха утверждает, что сильные морозы в октябре и очень высокая жара случаются редко.

Бабье лето еще нагреет Украину / Фото: freepik.com

Главное из прогноза Птухи:

Октябрь ожидается близким к климатической норме

В третьей декаде октября возможно небольшое потепление

Какой будет осень пока сложно прогнозировать

Прошлый год установил рекордные температуры по всей Украине, особенно осенью. В третьей декаде октября возможно потепление. Об этом сообщила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.

По ее словам, осень в 2025 году только началась, пока прошел только один месяц, две трети которого еще приходились на метеорологическое лето. Поэтому трудно делать обобщения и определять характер осени для всей страны.

Синоптик отметила, что в этом году лето для западных и северных областей Украины было близким к климатической норме, а порой даже прохладнее средних показателей. В то же время на юге страны наблюдалась значительная жара, когда температура поднималась до +35 градусов.

"А осень у нас только сейчас началась. Немножечко возможно, сразу резко, с невысокими значениями температуры, но такие колебания могут быть. И надеемся, что все же немного уже осеннее тепло вернется и мы еще его почувствуем", - пояснила Птуха.

Возможны ли морозы в октябре

Относительно возможности сильных морозов или жары в октябре, синоптик отметила, что в истории страны фиксировали абсолютные температурные минимумы для этого месяца, до -17-20 градусов, но такие значения бывают редко. Аналогично, очень высокие температуры - это единичные случаи.

Наиболее типичными для октября, по словам Птухи, являются показатели, близкие к климатической норме. Ожидается, что октябрь 2025 года будет приближаться к норме или немного превышать ее.

"Все еще будет уточняться. Однако по расчетам сейчас, существует вероятность, что где-то в третьей декаде, возможно, будут немного выше значения температуры, по сравнению с тем, которые присущи октябрю. То есть на несколько градусов выше, чем климатическая норма", - спрогнозировала она.

Когда ожидать бабье лето - прогноз народного синоптика

Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду рассказал, что бабьего лета в Украине еще не было. По его прогнозу, оно пройдет во второй половине октября. Кроме этого, стоит ожидать не одного, а нескольких периодов бабьего лета.

В то же время, по мнению Щедрина, сильного похолодания пока рано ожидать. Серьезные морозы с осадками и морозами днем ожидаются лишь в середине ноября.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждение коммунальной инфраструктур.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

