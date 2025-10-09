Укр
В Украину идут дожди и резкое похолодание: прогноз погоды на 10 октября

Виталий Кирсанов
9 октября 2025, 12:40
В стране ожидается холодная или прохладная погода.
В Украину идут дожди и резкое похолодание / фото: УНИАН

В пятницу, 10 октября, в Украине снова прогнозируют дожди. Температура воздуха опустится до +9 градусов. В стране ожидается холодная или прохладная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Днем +9+14 градусов. В восточных областях будет очень тепло, +15+19 градусов. В Киеве пятница ожидается облачной, дождливой, да еще с порывистым ветром северо-западного направления. Днем в районе +11+13 градусов", - отметила она.

Диденко советует одевать куртки или пальто ниже спины.

"Берите на работу что-то переобуться, куртки или пальто ниже спины, светлые цвета красиво, но ведь есть шанс встретиться с автомобилем, когда водитель может креативно разрисовать ваше светлое пальто дизайнерскими пятнами из лужи", - добавила Диденко.

Фото: t.me/PohodaNatalka

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине 10 октября будет местами дождливой и пасмурной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура ночью составит +10°…+8°. Средняя температура днем составит +11°…+13°.

Фото: meteo.gov.ua

Между тем, спасатели просят туристов не ходить в горы - непогода усилилась.

Сегодня, 9 октября, на горе Поп Иван облачно, ограничена видимость, снег, ветер северо-восточный 15 м/с, температура воздуха -2°С.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждение коммунальной инфраструктур.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

Погода в Украине 9 октября будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

