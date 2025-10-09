В Украину идут дожди и резкое похолодание: прогноз погоды на 10 октября

В стране ожидается холодная или прохладная погода.

В Украину идут дожди и резкое похолодание / фото: УНИАН

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентр

В пятницу, 10 октября, в Украине снова прогнозируют дожди. Температура воздуха опустится до +9 градусов. В стране ожидается холодная или прохладная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Днем +9+14 градусов. В восточных областях будет очень тепло, +15+19 градусов. В Киеве пятница ожидается облачной, дождливой, да еще с порывистым ветром северо-западного направления. Днем в районе +11+13 градусов", - отметила она. видео дня

Диденко советует одевать куртки или пальто ниже спины.

"Берите на работу что-то переобуться, куртки или пальто ниже спины, светлые цвета красиво, но ведь есть шанс встретиться с автомобилем, когда водитель может креативно разрисовать ваше светлое пальто дизайнерскими пятнами из лужи", - добавила Диденко.

Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Украине 10 октября будет местами дождливой и пасмурной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура ночью составит +10°…+8°. Средняя температура днем составит +11°…+13°.

Фото: meteo.gov.ua

Между тем, спасатели просят туристов не ходить в горы - непогода усилилась.

Сегодня, 9 октября, на горе Поп Иван облачно, ограничена видимость, снег, ветер северо-восточный 15 м/с, температура воздуха -2°С.

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждение коммунальной инфраструктур.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

Погода в Украине 9 октября будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

