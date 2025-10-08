Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

Ангелина Подвысоцкая
8 октября 2025, 19:39
1957
Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +5 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 9 октября / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 9 октября
  • Где температура воздуха опустится до +2 градусов
  • В каких областях будут лить дожди

Погода в Украине 9 октября будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской области - І и ІІ уровень опасности. Там ожидаются сильные дожди и грозы в течение 9 октября. Также будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 9 октября
Прогноз погоды в Украине на 9 октября / фото: ventusky

По словам синоптика Натальи Диденко, 9 октября будут сильные дожди по всей Украине. Температура воздуха на юге и в центральных областях повысится до 14-19 градусов тепла. На западе будет +10 градусов.

"Одевайтесь по прогнозу, а лучше по погоде - шапки, козырьки, капюшоны, зонты не забудьте. Метеопатам - сочувствуем, потому что такой переход на типичную осень без бабьего лета на горизонте (пока!) заводит на околицу к семейным врачам", - написала Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 9 октября

В Украине 9 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами почти во всех областях Украины. Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Что касается температуры, то ночью 8-13°, в западных областях 2-7° тепла; в дневные часы ожидаем 11-16°, несколько теплее на юго-востоке страны, там столбики термометров будут достигать 16-21°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 9 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +14...+21 градуса. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +9...+13 градусов.

погода 9 октября
Прогноз погоды в Украине на 9 октября / фото: meteoprog

Погода 9 октября в Киеве

В Киеве 9 октября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 11-16°; в Киеве ночью 8-10°, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 9 октября
Прогноз погоды в Украине на 9 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

20:37Война
Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

19:39Синоптик
"Москва гуляет, но все изменится": в ОП сказали, куда будут бить "Томагавками"

"Москва гуляет, но все изменится": в ОП сказали, куда будут бить "Томагавками"

19:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

Последние новости

20:37

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

20:34

Трамп держит козырь в рукаве: как ракеты Tomahawk могут принести выгоду США

20:14

Один вид мяса в Украине стремительно дорожает - за год цены взлетели на 60%

19:48

Догадываются единицы: что на самом деле скрывает "пловник" на крыше авто

19:43

О чем думают коты, когда человек мяукает - как они понимают слово "мяу"Видео

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - БондаревПутин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
19:39

Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

19:10

Результаты наступления армии Путина за первую неделю октябрямнение

19:04

"Москва гуляет, но все изменится": в ОП сказали, куда будут бить "Томагавками"

18:59

Есть нюанс: раскрыто, как передача Украине ракет Tomahawk повлияет на ход войны

Реклама
18:55

Изменение тарифов на газ: украинцам рассказали, к чему готовиться

18:53

Что делать, если на похоронах за шиворот бросили горсть земли - объяснение священникаВидео

18:42

Хорошие осушители: неожиданные соседи, помогающие картофелю не сгнитьВидео

18:21

"Нам разнесут всю железную дорогу": названа причина серьезной угрозы остановки поездов

18:21

Может ли соседская собака забегать на чужой участок - закон поставил точку в вопросеВидео

17:53

"Ничего неприкосновенного": прогноз полковника ВСУ об ударах Tomahawk по Кремлю

17:13

Идеальные "домоседы": названы 10 пород собак, которых нужно меньше всего выгуливать

16:54

В ближайшее время будет обстрел: РФ стягивает самолеты к границе с Украиной

16:50

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, списокВидео

16:43

5 снов, которые нельзя игнорировать: мольфар указал на важные знакиВидео

16:32

Отдают за копейки: в Украине рухнула стоимость популярного овоща

Реклама
16:27

"Нельзя сказать словами": дочь Нины Матвиенко почтила память о певице

16:22

Сушка одежды даже без отопления: гениальный трюк удивит своей простотойВидео

16:17

Фразу "не за что" лучше забыть: как правильно ответить на "спасибо"Видео

15:54

Зеленский назвал цель Украины в войне и раскрыл новый приказ оккупантам

15:42

Одна привычка опустошит кошелек: что не стоит делать водителям в пробкеВидео

15:24

В РФ истерят из-за передачи Украине Tomahawk и грозят США "последствиями"

15:15

Продолжается с прошлого века: самая длинная игра попала в Книгу рекордов ГиннесаВидео

14:38

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

14:23

Шикарный яблочный пирог - нереально простой рецептВидео

14:22

Местные выборы в Украине во время войны: Рада приняла окончательное решение

14:01

"Я была в браке 20 лет": объявили еще одну участницу шоу "Холостяк"

13:59

Недвижимость во Франции и налоговые злоупотребления: журналист опубликовал расследование о махинациях Гетманцева

13:57

Библейское растение в Украине: где садоводы выращивают уникальный цветокВидео

13:45

Гороскоп на завтра 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

13:35

Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

13:29

"Напряженность будет расти": раскрыты планы Путина на ближайшие полгодаВидео

12:54

После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города

12:52

"Можно забыть о семье и наследстве": путинист Петросян рассорился с женой

12:49

В РФ поставили крест на итогах саммита на Аляске и отказались завершать войну

12:30

Удары Tomahawk и блэкаут в Москве: как ВСУ свергнуть Путина – Жданов

Реклама
12:11

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

11:54

Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

11:45

Значение удивляет до сих пор: как в Украине появилось слово "пантелик"Видео

11:36

"Просто болтология": Жданов сказал, когда Украина реально может получить Tomahawk

11:25

Налоговые потери и риски для бизнеса: что предусматривает новый табачный закон

11:10

Tomahawk против Кремля: раскрыта стратегия давления Трампа на Путина

11:05

Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

11:04

Китайский гороскоп на завтра 9 октября: Быкам - обман, Петухам - беспокойство

10:53

РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней

10:02

"Погасить Москву": эксперт сказал, каким должен быть следующей этап войны

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять