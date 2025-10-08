Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 октября / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 9 октября

Где температура воздуха опустится до +2 градусов

В каких областях будут лить дожди

Погода в Украине 9 октября будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской области - І и ІІ уровень опасности. Там ожидаются сильные дожди и грозы в течение 9 октября. Также будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 9 октября / фото: ventusky

По словам синоптика Натальи Диденко, 9 октября будут сильные дожди по всей Украине. Температура воздуха на юге и в центральных областях повысится до 14-19 градусов тепла. На западе будет +10 градусов.

"Одевайтесь по прогнозу, а лучше по погоде - шапки, козырьки, капюшоны, зонты не забудьте. Метеопатам - сочувствуем, потому что такой переход на типичную осень без бабьего лета на горизонте (пока!) заводит на околицу к семейным врачам", - написала Диденко.

Погода 9 октября

В Украине 9 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами почти во всех областях Украины. Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Что касается температуры, то ночью 8-13°, в западных областях 2-7° тепла; в дневные часы ожидаем 11-16°, несколько теплее на юго-востоке страны, там столбики термометров будут достигать 16-21°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 9 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +14...+21 градуса. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +9...+13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 октября / фото: meteoprog

Погода 9 октября в Киеве

В Киеве 9 октября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 11-16°; в Киеве ночью 8-10°, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 9 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

