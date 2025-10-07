Опасный циклон накрывает Украину: названы регионы, которые будут "плавать"

Что узнаете, что узнаете:
- Какой будет погода 8 октября
- В каких областях ожидаются дожди
- Где температура воздуха повысится до +20 градусов
Погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. Даже Киев будет под влиянием мощного циклона. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 8 октября
В Украине 8 августа будет контрастная температура воздуха. Теплее всего будет в восточных т южных областях. Там температура воздуха повысится до +20 градусов. Самые низкие температуры будут на западе - 9-12 градусов тепла. В северных и центральных областях будет +12...+16 градусов.
В этот день будут дожди в южных и восточных областях.
"Наиболее интенсивными дожди предполагаются в южной части - внимание! включая Одесскую область", - написала Наталья Диденко.
На юге, востоке и в центральных областях будут штормовые порывы ветра. На севере ожидается порывистый ветер. Направление ветра будет восточным и северо-восточным.
Погода в Киеве 8 октября
В Киеве 8 октября будет облачная влажная погода. Местами синоптики прогнозируют дождь.
"В течение дня до +15 градусов", - написала Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждение коммунальной инфраструктур.
Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.
В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.
Читайте также:
- В Украину приедет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди
- Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон
- Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет "бабье лето"
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред