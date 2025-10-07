Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Ангелина Подвысоцкая
7 октября 2025, 20:45
1455
Погода во Львове будет самой прохладной. Днем температура воздуха там повысится до +14 градусов.
Погода, дождь, осень
Прогноз погоды в Украине на 8 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 8 октября
  • Где температура воздуха опустится до +4 градусов
  • В каких областях будут лить дожди и шквалы

Погода в Украине 8 октября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской области - І и ІІ уровень опасности. Там ожидаются сильные дожди и грозы в течение 8-9 октября. Также будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 8 октября
Прогноз погоды в Украине на 8 октября / фото: ventusky

По словам синоптика Натальи Диденко, 8 октября будут сильные дожди в центральных, южных и восточных областях. Ожидается сильный штормовой ветер во многих областях Украины.

Температура воздуха будет контрастной. Теплее всего будет в восточных т южных областях. Там температура воздуха повысится до +20 градусов. Самые низкие температуры будут на западе - 9-12 градусов тепла. В северных и центральных областях будет +12...+16 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 8 октября

В Украине 8 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в Украине, кроме западных областей. Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах, на юге и юго-востоке будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 8-13°, в юго-восточной части до 16°, в западных областях 4-9° тепла; днем 11-16°, на востоке и юго-востоке страны 16-21°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +23

По данным meteoprog, 8 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+23 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +6...+14 градусов.

погода 8 октября
Прогноз погоды в Украине на 8 октября / фото: meteoprog

Погода 8 октября в Киеве

В Киеве 8 октября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 8-13° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 10-12° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 8 октября
Прогноз погоды в Украине на 8 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждение коммунальной инфраструктур.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

20:45Синоптик
Меркель назвала виновных в полномасштабном вторжении РФ - у Зеленского ответили

Меркель назвала виновных в полномасштабном вторжении РФ - у Зеленского ответили

20:31Война
Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

19:57Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

Последние новости

21:50

Как отстирать белые кроссовки в сетку: самый легкий способ

21:48

"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

21:13

Как правильно говорить "цінник": неожиданный ответВидео

21:03

Жених Леси Никитюк признался, как военная служба изменила его здоровье

21:00

Как олигархические группы пытаются вернуть контроль над "Укрэнерго" актуально

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал ТрампБлэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп
20:47

Не главная цель, а "ворота": СМИ раскрыли "аппетит" Кремля в Донецкой области

20:45

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

20:31

Меркель назвала виновных в полномасштабном вторжении РФ - у Зеленского ответили

19:57

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Реклама
19:43

Куда исчез Ярмоленко: журналисты раскрыли детали конфликта в "Динамо"

19:28

Чем очистить раковину от ржавчины: простой, но очень эффективный способВидео

19:10

Как Путин оправдывает брата-Гитлерамнение

19:09

Погрузит столицу РФ в темноту: может ли Украина устроить блэкаут в Москве

18:51

РФ изменила стратегию ударов по энергетике: какие регионы Украины под угрозой

18:15

Россияне лупят по газовым объектам: что будет с тарифами на газ для потребителей

18:14

Лучше обходить стороной: что такое ультраобработанные продукты и как их отличитьВидео

17:59

Опасный циклон накрывает Украину: названы регионы, которые будут "плавать"

17:45

Всего 5% украинцев доверяют Бюро экономической безопасности: сможет ли Цивинский изменить ситуацию

17:39

Молодожены "спалились": Дашу Квиткову и Владимира Бражко выдала важная деталь

17:38

Эшелон "снесло" с рельсов: ГУР провели дерзкую операцию в Ленинградской области РФ

Реклама
17:27

Люди, рожденные в эти 5 дат, смело преодолевают жизненные препятствия

16:57

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многихВидео

16:57

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

16:21

В Москве впервые отреагировали на решение Трампа по "Томагавкам" для Украины

16:18

Память про звезду "За двумя зайцами": как выглядит могила Маргариты Криницыной

15:31

Украина испытывает новую мини-ракету, которая разрывает дроны "облаком" шариков

15:30

Женщина оставила ненадолго свою кошку одну дома: поведение пушистика удивилоВидео

15:10

Прошлое разбойников спряталось в названии известного города Донбасса: раскрыта тайна

15:04

Суперпростой и аппетитный салат: весь секрет в главном ингредиентеВидео

14:58

Поздравления с Днем юриста - красивые поздравления и картинки

14:52

Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно

14:50

Все по-настоящему: семь признаков того, что вы нашли настоящую любовь

14:30

СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

14:26

Привело под венец: актриса Катя Кузнецова призналась в романе на съемках

14:26

Что можно посадить на месте, где росла картошка: простые, но полезные советы

14:20

"Спасибо, Бен": Лопес и Аффлек впервые воссоединились на публике после развода

14:14

Самая дорогая ягода в Украине резко подешевела: фермеры вынуждены снижать цены

13:27

Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

13:24

Главный парфюмерный аккорд осени-2025: какие духи и как выбирать на холодный сезон

13:21

New York Post обнародовал документы ФБР о связях Порошенко с Медведчуком и Путиным, – эксперт

Реклама
13:05

"Уже замужем": о свадьбе Леси Никитюк с военным проговорился известный певец

12:37

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

12:26

Блогер показал разницу работы камер iPhone 17 и 15: результат очень удивилВидео

12:07

РФ атаковала Черниговскую область: без света - 61 тысяча абонентов, введены графикиФото

12:03

"На той же мове": экс-участница "ВИА Гры" Бушмина послала украинцев

12:03

"Опуститься к такому": Ани Лорак публично опозорилась

12:00

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев

11:50

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантовВидео

11:07

"Ждут, пока РФ устанет": экс-дипломат рассказал об иллюзиях Европы в отношении Путина

10:55

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим Галкин
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять