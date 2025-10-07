Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Погода во Львове будет самой прохладной. Днем температура воздуха там повысится до +14 градусов.

https://glavred.info/synoptic/grozovoy-shtorm-s-moshchnym-vetrom-sinoptiki-predupredili-ukraincev-ob-opasnosti-10704626.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 8 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 8 октября

Где температура воздуха опустится до +4 градусов

В каких областях будут лить дожди и шквалы

Погода в Украине 8 октября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской области - І и ІІ уровень опасности. Там ожидаются сильные дожди и грозы в течение 8-9 октября. Также будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 8 октября / фото: ventusky

По словам синоптика Натальи Диденко, 8 октября будут сильные дожди в центральных, южных и восточных областях. Ожидается сильный штормовой ветер во многих областях Украины.

Температура воздуха будет контрастной. Теплее всего будет в восточных т южных областях. Там температура воздуха повысится до +20 градусов. Самые низкие температуры будут на западе - 9-12 градусов тепла. В северных и центральных областях будет +12...+16 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 8 октября

В Украине 8 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в Украине, кроме западных областей. Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах, на юге и юго-востоке будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 8-13°, в юго-восточной части до 16°, в западных областях 4-9° тепла; днем 11-16°, на востоке и юго-востоке страны 16-21°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +23

По данным meteoprog, 8 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+23 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +6...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 октября / фото: meteoprog

Погода 8 октября в Киеве

В Киеве 8 октября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 8-13° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 10-12° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждение коммунальной инфраструктур.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред