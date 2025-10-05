В Украину возвращается тепло: в каких регионах разогреет до +23 °С

В течение новой рабочей недели будет относительно тепло, но зонтики не стоит прятать.

Прогноз погоды на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода с 6 по 12 октября

В какие регионы вернется теплая погода

Новая рабочая неделя принесет украинцам переменчивую погоду. В большинстве областей нашей страны пройдут дожди разной интенсивности, местами в сопровождении грозы и порывистого ветра. Небо будет облачным, а утром возможен туман. При этом температура воздуха будет достаточно комфортной. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода на 6 октября

В понедельник, 6 октября, в западных областях ожидаются умеренные осадки, в Карпатах дождь с мокрым снегом. Кое-где возможен туман.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +10...+15 °С; в южных и восточных регионах ночью +8...+13 °С, днем +13...+18 °С, в Крыму до +22 °С.

Погода на 6 октября / фото: meteoprog

Погода на 7 октября

Во вторник, 7 октября, дождливая погода ожидается на западе страны и в Одесской области. Осадки возможны также в центральных регионах - преимущественно утром и днем. На остальной территории Украины - без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман.

Температура воздуха в западных областях ожидается в пределах +3...+8 °С ночью и +9...+14 °С днем; на остальной территории Украины ночью +8...+13 °С, днем +14...+19 °С, на юге и крайнем востоке +17...+22 °С.

Погода на 7 октября / фото: meteoprog

Погода на 8 октября

В среду, 8 октября, в Одесской области, а также местами в Крыму ожидаются дожди. В остальных регионах Украины будет преимущественно сухо.

Температура воздуха в западных областях ожидается в пределах +3...+8 °С ночью и +11...+16 °С днем; на остальной территории Украины в ночное время +8...+13 °С, днем +15...+20 °С, местами +20...+23 °С.

Погода на 8 октября / фото: meteoprog

Погода на 9 октября

В четверг, 9 октября, под влиянием циклона, который придет с Черного моря, дожди накроют большинство южных, центральных и восточных областей. Кое-где осадки будут интенсивными, а на юге возможны грозы.

Температура воздуха ночью предполагается в пределах +9...+14 °С, в западной части +3...+8 °С; днем +11...+17 °С.

Погода на 9 октября / фото: ventusky

Погода на 10 октября

В пятницу, 10 октября, ночью дождь и ветер ожидаются на Левобережье Украины. Днем количество осадков уменьшится также "разойдутся" облака.

Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, в дневное время +12...+17 °С.

Погода на 10 октября / фото: ventusky

Погода на 11 октября

В субботу, 11 октября, под влиянием антициклона по всей Украине ожидается малооблачная погода, без осадков.

Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, в дневное время +13...+18 °С.

Погода на 11 октября / фото: ventusky

Погода на 12 октября

В воскресенье, 12 октября, будет сухо по всей стране. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура ночью составит +5...+10 °С, днем воздух прогреется до +14...+19 °С.

Погода на 12 октября / фото: ventusky

Как писал Главред, в Украине 5 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с в южных и восточных областях. На высокогорье Карпат будет мокрый снег.

По словам синоптика Наталки Диденко, 5 октября в Украине будет теплее. Похолодание задержится только на западе - 9-12 градусов тепла. На востоке и юге температура воздуха повысится до 15-20 градусов тепла. В центральных областях ожидается +12+18 градусов, а на севере - 12-14 градусов тепла.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин ранее говорил, что первая половина октября в Украине пройдет с дождями, но с 13-14 октября в Украине дожди прекратятся и должно потеплеть на 3-4 градуса.

