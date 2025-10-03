Влупит 0 градусов, будет сыпать снег и лить дождь: украинцев предупредили о непогоде

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 4 октября
- Где температура воздуха опустится до 0 градусов
- В каких областях будут лить грозовые дожди и снег
Погода в Украине 4 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По словам синоптика Наталки Диденко, 4-5 октября в Украине будет теплее. Похолодание задержится только на западе - 9-12 градусов тепла. На востоке и юге температура воздуха повысится до 15-20 градусов тепла. В центральных областях ожидается +12+18 градусов, а на севере - 12-14 градусов тепла.
В субботу, 4 октября, дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Вечером осадки распространятся на центральные и северные области. В воскресенье, 5 октября, дожди будут в южных, восточных и западных областях.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 4 октября
В Украине 4 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в Украине, кроме восточных областей. На высокогорье Карпат будет мокрый снег. В северных и западных областях будет туман. Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. На территории юго-восточных и восточных областей будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 5-10° тепла; днем 12-17°, на востоке и юге страны до 20°. На высокогорье Карпат дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +24
По данным meteoprog, 4 октября в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +10...+24 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +4...+9 градусов.
Погода 4 октября в Киеве
В Киеве 4 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. Ветер в этот день будет восточный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 12-17°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем около 15°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях.
Ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в октябре в Украине погода будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.
Накануне в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что в горах Украины уже падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
