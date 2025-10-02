Температура опустится до -1: некоторые области Украины окутает настоящий холод

Вы узнаете:
- Какой будет погода в пятницу
- В каких областях возможен мороз ночью
Погода в Украине в пятницу, 3 октября, будет сухой, без дождей, а иногда даже выглянет солнце. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"3 октября повсеместно в Украине без осадков. Не так просто с температурой воздуха. Хотя она начнет повышаться на севере", - говорится в сообщении.
По ее словам, на юге, востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях днем будет +14...+19 градусов. В центре в Винницкой, Черкасской областях - от +10 до +14 градусов. На севере потеплеет до +10...+13 градусов.
В то же время, самой холодной остается погода в западных областях, в течение дня там предполагается +8...+11 градусов.
"Ближайшей ночью очень холодно, 0...+4 градуса, местами до 1 мороза. Ветер преимущественно восточный, порывистый, на юге и востоке даже до сильного", - отметила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве в пятницу станет теплее, предполагается до +12 градусов, а в субботу до +14 градусов.
"В дальнейшем, хоть и не очень холодно, однако сдержанные +10...+13 градусов. И за это спасибо", - подытожила синоптик.
Когда в Украине возможно потепление
Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха считает, что в конце этой недели в юго-восточной части Украины может улучшиться погода, а температура - вырасти.
По ее прогнозу, температура воздуха днем может подняться до +14...+20 градусов тепла.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре заявляли, что погода в Украине 2 октября будет холодной, а местами даже снежной. Синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) в западных, Житомирской и Винницкой областях.
Кандидат географических наук Вера Балабух рассказала, что по Украине будут распространяться наводнения. Это будет случаться не только в Одессе, но и в других городах, даже в Киеве.
Из данных MkWeather также известно, что зима 2025-2026 в Украине будет рекордно холодной. Синоптики прогнозируют сильные морозы и много снега.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
