Температура опустится до -1: некоторые области Украины окутает настоящий холод

Синоптик также предупредила о сильном, порывистом ветре.

https://glavred.info/synoptic/temperatura-opustitsya-do-1-nekotorye-oblasti-ukrainy-okutaet-nastoyashchiy-holod-10703219.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 3 октября / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в пятницу

В каких областях возможен мороз ночью

Погода в Украине в пятницу, 3 октября, будет сухой, без дождей, а иногда даже выглянет солнце. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"3 октября повсеместно в Украине без осадков. Не так просто с температурой воздуха. Хотя она начнет повышаться на севере", - говорится в сообщении. видео дня

По ее словам, на юге, востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях днем будет +14...+19 градусов. В центре в Винницкой, Черкасской областях - от +10 до +14 градусов. На севере потеплеет до +10...+13 градусов.

В то же время, самой холодной остается погода в западных областях, в течение дня там предполагается +8...+11 градусов.

"Ближайшей ночью очень холодно, 0...+4 градуса, местами до 1 мороза. Ветер преимущественно восточный, порывистый, на юге и востоке даже до сильного", - отметила Диденко.

Погода в Украине 3 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу станет теплее, предполагается до +12 градусов, а в субботу до +14 градусов.

"В дальнейшем, хоть и не очень холодно, однако сдержанные +10...+13 градусов. И за это спасибо", - подытожила синоптик.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Когда в Украине возможно потепление

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха считает, что в конце этой недели в юго-восточной части Украины может улучшиться погода, а температура - вырасти.

По ее прогнозу, температура воздуха днем может подняться до +14...+20 градусов тепла.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре заявляли, что погода в Украине 2 октября будет холодной, а местами даже снежной. Синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Кандидат географических наук Вера Балабух рассказала, что по Украине будут распространяться наводнения. Это будет случаться не только в Одессе, но и в других городах, даже в Киеве.

Из данных MkWeather также известно, что зима 2025-2026 в Украине будет рекордно холодной. Синоптики прогнозируют сильные морозы и много снега.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред