Киев и другие города может затопить: эксперт предупредила о разрушительной непогоде

- Одессу накрыл сильный ливень
- Подобные потопы могут быть в любом городе Украины
- За несколько часов может выпасть месячная норма дождей
По Украине будут распространяться наводнения. Это будет случаться не только в Одессе, но и в других городах, даже в Киеве. Об этом заявила кандидат географических наук Вера Балабух в комментарии Телеграфу.
Причиной этого является изменение климата и застройка в городах. Чем выше температура воздуха, тем больше влаги будет удерживаться, что приведет к появлению сильных ливней. Такие дожди чаще всего встречаются летом.
"Это общая тенденция - в Киеве, Берлине, Италии или Китае. Это физика: теплый воздух - больше влаги - более сильные дожди", - говорит она.
Такие осадки, как в Одессе, могут встречаться раз в 10 лет. Во время такого стихийного метеорологического явления за несколько часов будет выпадать месячная норма.
Подобные осадки встречались и во Львове в июле этого года. Они могут быть в любом городе Украины. Однако именно в городах последствия являются наиболее разрушительными.
"Мы все застраиваем, асфальтируем, и воде просто некуда стекать. Она ищет выход, но его нет. Это большая проблема. А с учетом изменения климата таких случаев будет больше. Поэтому нужно готовиться уже сейчас", - предупредила эксперт.
Непогода в Одессе - что известно
Как писал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла мощная непогода. Почти двухмесячная норма осадков выпала в течение семи часов. Интенсивные ливни вызвали масштабные подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры. 1 октября школьники учились дистанционно.
В ГСЧС Украины сообщили, что в течение всей ночи спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, доставали автомобили, откачивали воду из зданий.
Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.
Впоследствии стало известно, что в Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Это было две женщины, и мужчины и 8-летняя девочка.
