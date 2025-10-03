Укр
Четыре магнитных бури обрушатся на Украину: названы самые опасные даты

Ангелина Подвысоцкая
3 октября 2025, 16:16
Некоторые магнитные бури будут очень сильными. Они могут серьезно повлиять на самочувствие.
Календарь магнитных бурь на октябрь / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

В октябре Украина будет под влиянием многих магнитных бурь. Некоторые из них будут очень сильными и могут стать причиной ухудшения самочувствия. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно прогнозу, 3 октября геомагнитная активность выросла до 4-х баллов. Ожидается, что на следующий день она станет немного слабее - 3-балльной. На таком уроне она будет до 6 октября включительно.

Затем можно будет несколько дней передохнуть. Однако стоит помнить, что 11 октября мощность бури будет на высоком уровне. Она вырастет до пяти баллов. 12 октября она станет 4-балльной, а 13 октября - 3-балльной.

Еще одна магнитная буря начнется 19 октября. Она ударит сразу с 4-балльной мощностью. На следующий день она вырастет до 5-ти баллов. 21-22 октября буря остановится на уровне трех баллов и снизится до минимума. 25 октября будет однодневная 4-балльная магнитная буря.

Календарь магнитных бурь на октябрь / инфографика: Главред

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С и М. Сообщается, что 3 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 57 солнечных пятен.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", - говорится в сообщении.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

РФ ударила ракетами и дронами: Шостка без света, в Полтаве пострадали объекты энергетикиФото

