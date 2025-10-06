Укр
РФ атаковала промышленный объект и энергетику - возник пожар, детали

Мария Николишин
6 октября 2025, 09:23
Работники ГСЧС ликвидировали пожар, который возник из-за атаки РФ.
Ночной удар РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Россия атаковали Одесскую область Шахедами
  • Известно о попадании в промышленный объект
  • Также есть попадание в энергетический объект в Черниговской области

В ночь на понедельник, 6 октября, страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Одесскую область ударными беспилотниками типа Шахед. Известно о попадании в промышленный объект, там возник пожар. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области Шахедами", - написал он.

По его словам, несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали работники ГСЧС.

"Обошлось без жертв и разрушений", - добавил Кипер.

Попадание в энергетический объект

Стоит добавить, что ночью враг также обстреливал Ичнянщину в Черниговской области. В Черниговоблэнерго отметили, что зафиксировано попадание в энергетический объект.

"Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью. Поэтому просим набраться терпения - делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.

Сколько Шахедов производится в РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в благоприятных условиях россияне могут ежемесячно увеличивать производство Шахедов примерно на 10%.

"Если сейчас россияне производят 100 в сутки, в следующем месяце это может быть 110, далее 120, потом 130, 150. В таком темпе они теоретически могут выйти на 500 Шахедов в сутки, но для этого надо не только стабильные поставки, но и строительство новых заводов и производственных линий", - подчеркнул он.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 6 октября российские оккупанты массированно атаковали Харьков. В городе прозвучало много взрывов. По предварительной информации, под вражеским ударом БпЛА оказался Новобаварский район Харькова и пригород.

В ночь на 5 октября российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Основной целью атаки врага стала Львовская область.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что во время ночной массированной атаки 5 октября российские войска нанесли удары по Украине, используя различные средства поражения с нескольких направлений, фактически взяв Львовщину в полукольцо.

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

новости Чернигова новости Украины новости Одессы атака дронов
03:30

Космический прорыв: миссия на Луну раскроет невероятную загадку цивилизации

02:37

Не упустите свой шанс: названы самые удачные дни октября для каждого знака зодиака

