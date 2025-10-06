Взрывы прогремели в РФ: под удар попал стратегический завод в Дзержинске

Завод им. Свердлова - это один из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ.

Ночью в России прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Ночью в России прогремели взрывы

Под удар попал стратегический объект в Дзержинске

В Белгороде пропал свет, есть проблемы с водой

В ночь на 6 октября на территории страны-агрессора РФ прогремели взрывы. В частности, громко было в Туапсе Краснодарского края и Дзержинске Нижегородской области, а также в Белгородской и Брянской областях.

Как пишут OSINT-аналитики Exilenova+, по предварительным данным, под удар попал стратегический объект - завод им. Свердлова, являющийся одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ.

Завод им. Свердлова / Фото: t.me/exilenova_plus

Завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

На заводе используются все существующие методы снаряжения боеприпасов — прессование, шнекование, заливка. Это позволяет снаряжать практически все виды боеприпасов: авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, в том числе для систем вертолетного минирования и самых современных противотанковых и противодесантных мин, боеголовок к ракетным комплексам ПВО.

Взрывы в Дзержинске сегодня попали на видео - Пожар вспыхнул на территории завода Свердлова:

Последствия атаки по Туапсе пока неизвестны.

Кадры из Туапсе / Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на Белгород

Как пишет российский Telegram-канал Astra, ночью взрывы были слышны в Белгородской области.

Сообщается, что пожар вспыхнул на подстанции "Луч". В некоторых районах Белгорода пропал свет. Местные паблики также сообщают о перебоях с водой.

Белгородские больницы перешли на резервное питание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Атака на Белгород / Фото: t.me/astrapress

Атака на Белгород / Фото: t.me/astrapress

Ночью также был удар по ТЭЦ в Клинцах Брянской области - там начались перебои со светом.

Тем временем в Минобороны РФ отчитались, что были уничтожены: 40 БПЛА – над территорией аннексированного Крыма, 34 БПЛА – над территорией Курской области, 30 БПЛА – над территорией Белгородской области, 20 БПЛА – над территорией Нижегородской области, 17 БПЛА – над территорией Воронежской области, 11 БПЛА – над территорией Краснодарского края, по 8 БПЛА – над территориями Брянской и Тульской областей, 4 БПЛА – над территорией Рязанской области, по 2 БПЛА – над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по 1 БПЛА – над территорией Липецкой области и над Московским регионом, 62 БПЛА – над акваторией Черного моря, 5 БПЛА – над акваторией Азовского моря.

Атака на Крым 6 октября - что известно

Как писал Главред, в ночь на 6 октября в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Полуостров атаковали дроны. В результате атаки в Феодосии загорелась нефтебаза. Также в Крыму есть "прилет" по воинской части между Евпаторией и селом Уютное.

По предварительным данным, в Крыму горит нефтеналивной терминал - крупнейший на оккупированном полуострове.

"Ранее нефтебазу атаковали много раз, и после предыдущих ударов из 34 резервуаров целыми остались только 22. А теперь целых будет еще меньше", - говорится в сообщении", - отмечает паблик Крымский ветер.

Смотрите видео - В Крыму вспыхнул мощный пожар на нефтебазе:

Другие новости:

