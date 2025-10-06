Взрывы прогремели в РФ: под удар попал стратегический завод в Дзержинске

Кратко:
- Ночью в России прогремели взрывы
- Под удар попал стратегический объект в Дзержинске
- В Белгороде пропал свет, есть проблемы с водой
В ночь на 6 октября на территории страны-агрессора РФ прогремели взрывы. В частности, громко было в Туапсе Краснодарского края и Дзержинске Нижегородской области, а также в Белгородской и Брянской областях.
Как пишут OSINT-аналитики Exilenova+, по предварительным данным, под удар попал стратегический объект - завод им. Свердлова, являющийся одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ.
Завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.
На заводе используются все существующие методы снаряжения боеприпасов — прессование, шнекование, заливка. Это позволяет снаряжать практически все виды боеприпасов: авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, в том числе для систем вертолетного минирования и самых современных противотанковых и противодесантных мин, боеголовок к ракетным комплексам ПВО.
Взрывы в Дзержинске сегодня попали на видео - Пожар вспыхнул на территории завода Свердлова:
Последствия атаки по Туапсе пока неизвестны.
Атака на Белгород
Как пишет российский Telegram-канал Astra, ночью взрывы были слышны в Белгородской области.
Сообщается, что пожар вспыхнул на подстанции "Луч". В некоторых районах Белгорода пропал свет. Местные паблики также сообщают о перебоях с водой.
Белгородские больницы перешли на резервное питание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ночью также был удар по ТЭЦ в Клинцах Брянской области - там начались перебои со светом.
Тем временем в Минобороны РФ отчитались, что были уничтожены: 40 БПЛА – над территорией аннексированного Крыма, 34 БПЛА – над территорией Курской области, 30 БПЛА – над территорией Белгородской области, 20 БПЛА – над территорией Нижегородской области, 17 БПЛА – над территорией Воронежской области, 11 БПЛА – над территорией Краснодарского края, по 8 БПЛА – над территориями Брянской и Тульской областей, 4 БПЛА – над территорией Рязанской области, по 2 БПЛА – над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по 1 БПЛА – над территорией Липецкой области и над Московским регионом, 62 БПЛА – над акваторией Черного моря, 5 БПЛА – над акваторией Азовского моря.
Атака на Крым 6 октября - что известно
Как писал Главред, в ночь на 6 октября в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Полуостров атаковали дроны. В результате атаки в Феодосии загорелась нефтебаза. Также в Крыму есть "прилет" по воинской части между Евпаторией и селом Уютное.
По предварительным данным, в Крыму горит нефтеналивной терминал - крупнейший на оккупированном полуострове.
"Ранее нефтебазу атаковали много раз, и после предыдущих ударов из 34 резервуаров целыми остались только 22. А теперь целых будет еще меньше", - говорится в сообщении", - отмечает паблик Крымский ветер.
Смотрите видео - В Крыму вспыхнул мощный пожар на нефтебазе:
Другие новости:
