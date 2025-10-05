Укр
Атака РФ по Украине: Путин смеется над Западом, уверен Зеленский

Виталий Кирсанов
5 октября 2025, 18:01
251
По словам президента, нет достойной, сильной реакции мира на все происходящее.
Путин смеется над Западом, уверен Зеленский
Путин смеется над Западом, уверен Зеленский / коллаж: Главред, фото: ОПУ, ГСЧС

Что сказал Зеленский:

  • Продолжается ликвидация последствий российского удара по Украине
  • Россия отвергла все предложения остановить войну
  • В одной ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства

Кремль наращивает удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины накануне зимы, но международная реакция остается слабой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Продолжается ликвидация последствий российского удара по Украине - это массированный удар, и россияне даже не стараются скрывать истинные свои цели. Абсолютное большинство мишеней - гражданские объекты, обычная инфраструктура. Это энергетика, гражданские предприятия, склады, причем именно склады с гражданскими товарами; также это наша логистика - логистика на железной дороге, то, что обеспечивает нормальную жизнь общин и экономику. Повреждены также десятки обычных жилых домов", - заявил он.

видео дня

К сожалению, по словам президента, нет достойной, сильной реакции мира на все происходящее, на постоянное увеличение масштаба и наглости ударов.

"Именно поэтому Путин это делает: он просто смеется над Западом, над тем молчанием и отсутствием сильных ответных действий. Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары. Россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру и именно сейчас, перед зимой - газовую инфраструктуру, генерацию и передачу электричества. Ноль реальной реакции мира. Мы будем бороться, чтобы мир все же не молчал и чтобы Россия почувствовала ответы", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что каждая российская ракета, каждый российский ударный дрон - это, в частности, и компоненты, которые поставляются в Россию до сих пор из стран Запада, из разных стран рядом с РФ.

"Сейчас, на четвертом году полномасштабной войны, уже странно слышать, что кто-то там вроде бы не знает, как остановить поставки критических компонентов. Только в одной российской ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства, многие из них действительно критические компоненты, которые сама Россия не производит. Почти 500 дронов, которые россияне применили в ночь на сегодня, - это более 100 тыс. компонентов иностранного производства. Среди производителей компании из США, Китая, из Тайваня, еще - Британии, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея, Нидерландов. Есть, в частности, схемы на несколько стран. Все это надо прекращать", - отметил глава государства.

Атака РФ по Украине: Путин смеется над Западом, уверен Зеленский

Смотрите заявление Зеленского:

Вражеский удар по селу Лапаевка на Львовщине - что известно

Как писал Главред, массированный ракетно-дроновой удар по Украине нанесла страна-агрессор РФ в ночь на воскресенье, 5 октября. Около пяти утра во Львове прогремела серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов. Мэр Андрей Садовый призвал жителей не выходить на улицу и закрыть окна в домах.

Впоследствии появилась информация о том, что в результате вражеской атаки на Львовщине есть погибшие и пострадавшие, а в части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе пожары.

Известно, что погибшей девочке было всего 15 лет. Она была в собственном доме. Вместе с ребенком погибли ее мама, бабушка и дедушка. Папа Насти в больнице с тяжелыми травмами. Тела мамы и дочери нашли очень изуродованными, а отец девочки - единственный, кто чудом выжил.

