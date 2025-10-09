Укр
От "четырёх областей" к линии фронта: Арестович срочно изменил свой "мирный план"

Анна Ярославская
9 октября 2025, 08:36
419
РФ объявила Алексея Арестовича в международный розыск. После этого он заявил, то Россия понимает лишь язык силы.
Путин, Арестович
Арестович изменил свой "мирный план" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Кратко:

  • Арестович назвал россиян "невменяемыми"
  • Экс-глава ОП отказался от идеи отдать РФ территории Украины
  • Арестович теперь говорит лишь о возможной остановке по линии фронта

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович недавно дал интервью россиянке Ксении Собчак, в котором заявил, что в случае избрания его президентом, он готов отдать стране-агрессору четыре области Украины и Крым. Через день после того, как интервью было опубликовано, он отказался от своих слов.

7 октября во время эфира на YouTube-канале блогера и журналиста Александра Шелеста, который внесен в список пророссийских медиа Центром противодействия дезинформации при СНБО, Арестович заявил, что теперь "ни о каких четырех областях и речи быть не может".

Арестович раскритиковал РФ после объявления его в международный розыск и заявил, что россияне понимают только язык силы.

"Что они делают? Они на следующий день этому человеку, который проводил умозрительный эксперимент, объявляют его в международный розыск. Вы понимаете, с кем мы имеем дело в их лице? Они невменяшки, реально. Они полные, безоговорочные невменяшки. Именно поэтому дошло до "Томагавков", именно поэтому дойдет и дальше. Потому что эти люди не понимают мысленных экспериментов, хороших предложений и так далее. Они понимают треск сломленной сапатки и хребта. И только так с ними можно разговаривать. По-другому не получается", - сказал он.

Также Арестович добавил, что свои слова обратно не забирает и продолжает выступать "за мир". Однако уже отвергает свои предыдущие заявления об условной отдаче России четырех украинских областей и Крыма.

"Поэтому, как нам деликатно сказать, я, конечно, за мир, и никакие свои слова обратно не забираю, но ни о каких четырех территориях, четырех областях уже не идет речь и не может пойти. Речь может идти только об остановке по линии фронта. Где она будет реально - посмотрим. Они еще Донецкую [область] не взяли. Второе: они математически должны понять, что продолжение войны – это бесполезная вещь", - добавил блогер.

Смотрите видео - Арестович "переобулся" и пересмотрел свои слова о передаче территорий России:

Скриншот

Скандальный "мирный план" Арестовича

Как писал Главред, в интервью Ксении Собчак Алексей Арестович заявил, что в случае избрания его президентом Украины он готов поехать в Москву и договариваться с российским диктатором Путиным. В частности, он готов отдать стране-агрессору России "четыре области и Крым".

"Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР", - сказал Арестович.

По его словам, он готов был бы вывести украинские войска с этих территорий и выставить их по новой линии соприкосновения.

"Как у Кореи. Тридцать седьмая параллель. И подписываем мирное соглашение и перестраиваем систему отношений, если будет добрая воля российской стороны на то, чтобы война по этой линии не возобновилась никогда. Или по другой линии. Любой. И так далее. С учетом Беларуси. Здесь надо Беларусь еще учитывать. Она - ключевой фактор", - заявил Арестович.

Смотрите видео - Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане":

Скриншот

Арестовича объявили в международный розыск

7 октября российские СМИ сообщили, что РФ объявила в международный розыск Алексея Арестовича по "уголовному делу о терроризме и фейках об армии РФ".

В октябре 2023 года стало известно, что бывшего советника ОП объявили в розыск в России.

В феврале 2024-го Алексея Арестовича заочно арестовал российский суд.

Выезд Арестовича из Украины и санкции

Как известно, Алексей Арестович с декабря 2020 до января 2023 был стратегическим советником по коммуникациям в Офисе президента Украины.

Арестович был уволен с должности советника ОП в январе 2023 года по собственному заявлению после скандальных высказываний о российской ракете, разрушившей многоэтажку в Днепре.

После удара оккупантов РФ по жилому дому Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины.

После этого в Воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что ВСУ пока не имеют возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

24 января 2024 года в интервью Анне Олицкой Арестович говорил, что живет в Нью-Йорке и арендует жилье в районе Central Park. Как именно ему удалось уехать во время полномасштабной войны, он не рассказал, но сказал, что сделал это законно.

1 февраля NGL.media сообщило, что бывший 48-летний советник ОП смог выехать из Украины благодаря письму от Главного управления разведки.

В ГУР заявили, что не предоставляли Арестовичу "ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу". В Государственной пограничной службе не подтвердили данные, что он покинул Украину на основании такого письма.

В мае 2025 года президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против Арестовича.

В своих эфирах Арестович неоднократно заявлял о своих президентских амбициях.

война в Украине Алексей Арестович новости Украины война России и Украины мирный план
