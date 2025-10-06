"Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"

Экс-советник ОП заявил, что сразу же поехал бы к Путину, если бы его избрали президентом Украины.

https://glavred.info/ukraine/ya-otdayu-chetyre-oblasti-i-krym-arestovich-rasskazal-sobchak-o-svoem-mirnom-plane-10704227.html Ссылка скопирована

​Алексей Арестович дал интервью Ксении Собчак / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля ​

Главные тезисы:

Арестович озвучил свой "мирный план"

Став президентом Украины, он готов отдать Путину четыре области и Крым

Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал интервью российской телеведущей Ксении Собчак, в котором заявил, что в случае избрания его президентом Украины он готов отдать стране-агрессору России "четыре области и Крым".

Собчак спросила у Арестовича, о чем он стал бы договариваться с российским диктатором Путиным, если бы возглавил Украину.

видео дня

"Я бы поехал в Москву сразу. По принципу "иду на вы". Это не на поклон, а это как Саша Белый (один из главных персонажей российского многосерийного фильма "Бригада", - ред.) на "стрелку". Или как Святослав Хоробрый: "Я иду на вы". Я не считаю, не квалифицирую это как поездку на поклон", - ответил блогер.

"Мирный план" Арестовича

Арестович описал свое видение процесса по заключению мира между Россией и Украиной. По его словам, сначала необходимо разобраться в причинах конфликтов двух стран, начиная с 1991 года. Во-вторых, он заявил о своем стремлении сменить направление во внешней и внутренней политике Украины.

"Украина больше никогда не будет представлять угрозы для Российской Федерации со своей территории. По крайней мере, я собираюсь обеспечить такие условия на время своей каденции и заложить преемственность политики, чтобы это и дальше не продолжалось. Но это на условиях, что Россия не будет представлять угрозу для Украины, потому что эти обязательства могут быть только взаимными", - объяснил он.

По его словам, русские, украинцы и белорусы не должны воевать между собой и убивать друг друга.

Собчак спросила Арестовича о том, что конкретно он готов предложить Путину. В ответ он вспомнил условия для завершения войны, которые выдвигал глава Кремля в 2024 году. В частности, Путин требовал полного контроля над территориями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ, а также обеспечения прав русскоязычного населения и церкви.

Собчак задала прямой вопрос: "То есть вы отдаёте четыре области?".

"Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР", - ответил Арестович.

По его словам, он готов был бы вывести украинские войска с этих территорий и выставить их по новой линии соприкосновения.

"Как у Кореи. Тридцать седьмая параллель. И подписываем мирное соглашение и перестраиваем систему отношений, если будет добрая воля российской стороны на то, чтобы война по этой линии не возобновилась никогда. Или по другой линии. Любой. И так далее. С учетом Беларуси. Здесь надо Беларусь еще учитывать. Она - ключевой фактор", - заявил Арестович.

Также он сказал, что предложил бы Путину сделать символический жест - провести "совместный молебен в церкви за погибших в этой войне с украинско-российской стороны".

Арестович добавил, что готов был бы возложить цветы российским солдатам на условии, что российская сторона также это сделает.

"А если она [российская сторона] воздержится, то я возложу российским со своей стороны, как символическую цену", - добавил он.

Смотрите видео - Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане":

Как известно, Алексей Арестович с декабря 2020 до января 2023 был стратегическим советником по коммуникациям в Офисе президента Украины. Уехал из Украины в сентябре 2023 года.

В мае 2025 года президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против Арестовича.

В своих эфирах Арестович неоднократно заявлял о своих президентских амбициях.

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, 23 сентября в интервью Fox News Зеленский рассказал, что главе Кремля Владимиру Путину предлагали множество вариантов места встречи, но все их глава РФ отверг, настаивая на Москве.

"И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, например Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то, например, в Казахстане. Мы готовы", — отметил Зеленский.

12 сентября во время встречи Ялтинская европейская стратегия Зеленский заявил, что готов к личной встрече с Путиным для переговоров о прекращении войны между двумя странами.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.

Чего ждать от встречи Путина и Зеленского: мнение эксперта

Политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что от переговоров между Зеленским и Путиным не стоит ожидать значительного прорыва в урегулировании войны России против Украины.

По его словам, Путин может готовить ловушку. Хозяин Кремля может попытаться создать кризис или затянуть переговорный процесс. Возможны трудности с подготовкой встречи, включая новые ультиматумы Путина, которые будут требовать от Зеленского выполнения условий, неприемлемых для Украины.

"Представим, что встреча состоится. Два человека, лидеры воюющих стран, между которыми три с половиной года продолжается кровавая война. Большая часть граждан обеих стран ненавидят друг друга. Два лидера ненавидят друг друга еще сильнее. Дело даже не в тезисе о нелегитимности, который использует Путин, нет. Здесь взаимная ненависть. Им общаться между собой будет крайне сложно, просто говорить, не то что договариваться о чем-то. Если не будет модератора этой встречи, то есть третьей стороны, например, лидера страны, где будут проходить переговоры, то даже начать разговор будет крайне сложно", - сказал политолог во время чата на Главреде.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред