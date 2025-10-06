Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"

Анна Ярославская
6 октября 2025, 12:38
139
Экс-советник ОП заявил, что сразу же поехал бы к Путину, если бы его избрали президентом Украины.
Арестовіч, Путин, Собчак
​Алексей Арестович дал интервью Ксении Собчак / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля ​

Главные тезисы:

  • Арестович озвучил свой "мирный план"
  • Став президентом Украины, он готов отдать Путину четыре области и Крым

Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал интервью российской телеведущей Ксении Собчак, в котором заявил, что в случае избрания его президентом Украины он готов отдать стране-агрессору России "четыре области и Крым".

Собчак спросила у Арестовича, о чем он стал бы договариваться с российским диктатором Путиным, если бы возглавил Украину.

видео дня

"Я бы поехал в Москву сразу. По принципу "иду на вы". Это не на поклон, а это как Саша Белый (один из главных персонажей российского многосерийного фильма "Бригада", - ред.) на "стрелку". Или как Святослав Хоробрый: "Я иду на вы". Я не считаю, не квалифицирую это как поездку на поклон", - ответил блогер.

"Мирный план" Арестовича

Арестович описал свое видение процесса по заключению мира между Россией и Украиной. По его словам, сначала необходимо разобраться в причинах конфликтов двух стран, начиная с 1991 года. Во-вторых, он заявил о своем стремлении сменить направление во внешней и внутренней политике Украины.

"Украина больше никогда не будет представлять угрозы для Российской Федерации со своей территории. По крайней мере, я собираюсь обеспечить такие условия на время своей каденции и заложить преемственность политики, чтобы это и дальше не продолжалось. Но это на условиях, что Россия не будет представлять угрозу для Украины, потому что эти обязательства могут быть только взаимными", - объяснил он.

По его словам, русские, украинцы и белорусы не должны воевать между собой и убивать друг друга.

Собчак спросила Арестовича о том, что конкретно он готов предложить Путину. В ответ он вспомнил условия для завершения войны, которые выдвигал глава Кремля в 2024 году. В частности, Путин требовал полного контроля над территориями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ, а также обеспечения прав русскоязычного населения и церкви.

Собчак задала прямой вопрос: "То есть вы отдаёте четыре области?".

"Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР", - ответил Арестович.

По его словам, он готов был бы вывести украинские войска с этих территорий и выставить их по новой линии соприкосновения.

"Как у Кореи. Тридцать седьмая параллель. И подписываем мирное соглашение и перестраиваем систему отношений, если будет добрая воля российской стороны на то, чтобы война по этой линии не возобновилась никогда. Или по другой линии. Любой. И так далее. С учетом Беларуси. Здесь надо Беларусь еще учитывать. Она - ключевой фактор", - заявил Арестович.

Также он сказал, что предложил бы Путину сделать символический жест - провести "совместный молебен в церкви за погибших в этой войне с украинско-российской стороны".

Арестович добавил, что готов был бы возложить цветы российским солдатам на условии, что российская сторона также это сделает.

"А если она [российская сторона] воздержится, то я возложу российским со своей стороны, как символическую цену", - добавил он.

Смотрите видео - Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане":

Скриншот

Как известно, Алексей Арестович с декабря 2020 до января 2023 был стратегическим советником по коммуникациям в Офисе президента Украины. Уехал из Украины в сентябре 2023 года.

В мае 2025 года президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против Арестовича.

В своих эфирах Арестович неоднократно заявлял о своих президентских амбициях.

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, 23 сентября в интервью Fox News Зеленский рассказал, что главе Кремля Владимиру Путину предлагали множество вариантов места встречи, но все их глава РФ отверг, настаивая на Москве.

"И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, например Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то, например, в Казахстане. Мы готовы", — отметил Зеленский.

12 сентября во время встречи Ялтинская европейская стратегия Зеленский заявил, что готов к личной встрече с Путиным для переговоров о прекращении войны между двумя странами.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.

Чего ждать от встречи Путина и Зеленского: мнение эксперта

Политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что от переговоров между Зеленским и Путиным не стоит ожидать значительного прорыва в урегулировании войны России против Украины.

По его словам, Путин может готовить ловушку. Хозяин Кремля может попытаться создать кризис или затянуть переговорный процесс. Возможны трудности с подготовкой встречи, включая новые ультиматумы Путина, которые будут требовать от Зеленского выполнения условий, неприемлемых для Украины.

"Представим, что встреча состоится. Два человека, лидеры воюющих стран, между которыми три с половиной года продолжается кровавая война. Большая часть граждан обеих стран ненавидят друг друга. Два лидера ненавидят друг друга еще сильнее. Дело даже не в тезисе о нелегитимности, который использует Путин, нет. Здесь взаимная ненависть. Им общаться между собой будет крайне сложно, просто говорить, не то что договариваться о чем-то. Если не будет модератора этой встречи, то есть третьей стороны, например, лидера страны, где будут проходить переговоры, то даже начать разговор будет крайне сложно", - сказал политолог во время чата на Главреде.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Ксения Собчак Алексей Арестович война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробности

Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробности

12:32Украина
Детали из стран НАТО в ракетах РФ: Зеленский сказал, кого ждут санкции

Детали из стран НАТО в ракетах РФ: Зеленский сказал, кого ждут санкции

11:51Война
Поставки оккупантов задержаны: партизаны устроили сокрушительную диверсию

Поставки оккупантов задержаны: партизаны устроили сокрушительную диверсию

11:04Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

Китайский гороскоп на сегодня 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

Последние новости

13:39

Цифровизация боевого опыта: как создать базу лидерства в ВСУ

13:39

Максим Галкин принял важнейшее решение - детали

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорыв или тот же 16-й в новом корпусе? новости компании

13:09

Меркель оскандалилась обвинением Польши и стран Балтии в войне РФ с УкраинойВидео

13:05

"Уже сил нет": предательница Лолита Милявская оказалась на грани

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - БондаревПутин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев
12:57

"Мое первое предложение": известная украинская актриса второй раз выходит замуж

12:52

Горько молодым: Даша Квиткова намекнула на свадьбу с Владимиром Бражко

12:38

"Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"Видео

12:37

Финальный кадр снят: завершились съемки приключенческого сериала 2+2 "Выговский"

Реклама
12:32

Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробностиФотоВидео

11:55

Украина не получит Tomahawk от США: дипломат назвал главную причинуВидео

11:51

Детали из стран НАТО в ракетах РФ: Зеленский сказал, кого ждут санкции

11:36

"Губа не дура": дочь путиниста Киркорова напугала отца внезапным требованием

11:04

Поставки оккупантов задержаны: партизаны устроили сокрушительную диверсиюВидео

11:03

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

10:56

В Запорожье прогремели взрывы, над городом - дым: РФ атаковала предприятие

10:46

Цены на яйца подскочили: украинцы узнали новую стоимость в супермаркетах

10:44

Настоящие перфекционисты: 4 знака зодиака, у которых должно быть все идеально

10:28

Над Украиной взойдёт "Урожайная суперлуна": когда любоваться потрясающим явлением

10:23

Украинцев будут штрафовать за летнюю резину: когда "переобуваться"

Реклама
10:19

"Руку не чувствую": путинистка Успенская показалась после сложной операции

10:09

Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов

09:56

РФ атакует Украину ударными дронами с новой стратегией: в Le Monde узнали детали

09:49

Вот она связь с Ани Лорак: Мурат Налчаджиоглу в ярости от происходящего

09:23

РФ атаковала промышленный объект и энергетику - возник пожар, детали

09:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 октября (обновляется)

09:16

РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшиеФото

08:41

Полнолуние в октябре 2025 принесет 3 знакам зодиака большой куш: кто счастливчик

08:37

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

08:23

Взрывы прогремели в РФ: под удар попал стратегический завод в ДзержинскеВидео

07:56

Неуязвимы для РЭБ: Краматорск был впервые атакован FPV-дроном на оптоволокнеФото

06:55

В Крыму - мощнейшие взрывы: горит нефтебаза, атакована воинская частьВидео

06:22

РПЦ устала от себя самой - просит звать полным именеммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик строит песочные замки, за 31 с

05:00

Все в огне, везде руины: страшные кадры с первыми минутами после удара по Львовщине

04:03

"Часть стратегии": политолог объяснил появление дронов РФ над Европой, чего ждатьВидео

03:30

Космический прорыв: миссия на Луну раскроет невероятную загадку цивилизации

02:37

Не упустите свой шанс: названы самые удачные дни октября для каждого знака зодиака

02:09

Враг изменил тактику на фронте: в Генштабе рассказали важный нюанс

Реклама
01:30

Роман Сасанчин хочет забрать к себе дочь после развода - как отреагировала экс-жена

01:06

"Почему ты не идешь играть": Караваев жестко "наехал" на фаната после неудачного матчаВидео

00:25

"Стратегическая цель России": генерал раскрыл секрет массированных ударов по Украине

00:19

Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

05 октября, воскресенье
23:47

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

23:16

Опаснее льда: какую ловушку на самом деле скрывает опавшие листья для водителей

23:06

Белгородская область в блэкауте: ракета влупила по российской энергетикеВидео

22:22

Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist

22:06

Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками

21:57

Зимний сон без вредителей: эффективные методы обработки сада после опадения листьевВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять