Точка в скандале со "сбитой ракетой" в Днепре: Арестович уволен – ОП

Советник Офиса президента Алексей Арестович уволен со своей должности во вторник, 17 января.
Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил в комментарии изданию Украинская правда.
В Офисе президента подтвердили информацию о том, что удовлетворили просьбу Арестовича об увольнении с должности внештатного советника.
При этом Никифоров уточнил, что руководитель Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича с должности внештатного советника.
Зашквар Арестовича со "сбитой ракетой" в Днепре
Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины.
После этого в Воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что ВСУ пока не имеют возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.
Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.
Спустя некоторое время Арестович отозвал свои извинения и вновь стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина.
Наконец утром во вторник, 17 января, Арестович заявил о том, что написал заявление об отставке.
Добавим, что слова Арестовича о "сбитой ракете" в Днепре активно использовались пропагандой РФ для оправдения терактов против мирных жителей.
В частности, на заявление Арестовича ссылался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
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