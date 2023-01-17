Точка в скандале со "сбитой ракетой" в Днепре: Арестович уволен – ОП

В ОП подтвердили информацию о том, что Алексей Арестович уволен с должности внештатного советника.

Алексея Арестовича уволили из Офиса президента / УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович уволен со своей должности во вторник, 17 января.

Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил в комментарии изданию Украинская правда.

В Офисе президента подтвердили информацию о том, что удовлетворили просьбу Арестовича об увольнении с должности внештатного советника.

При этом Никифоров уточнил, что руководитель Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича с должности внештатного советника.

Зашквар Арестовича со "сбитой ракетой" в Днепре

Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины.

После этого в Воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что ВСУ пока не имеют возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.

Спустя некоторое время Арестович отозвал свои извинения и вновь стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина.

Наконец утром во вторник, 17 января, Арестович заявил о том, что написал заявление об отставке.

Добавим, что слова Арестовича о "сбитой ракете" в Днепре активно использовались пропагандой РФ для оправдения терактов против мирных жителей.

В частности, на заявление Арестовича ссылался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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