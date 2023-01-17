Арестович написал заявление об уходе с должности

Алексей Арестович признал свою ошибку с заявлением после российского ракетного удара по дому в Днепре.

Алексей Арестович / t.me/O_Arestovich_official

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление на увольнение.​​​​​​

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - написал он на своей страничке в Facebook.

После российского ракетного удара по дому в Днепре Арестович в разговоре с российским журналистом Фейгином заявил, что ракету якобы сбили украинские силы ПВО и упав на дом, она взорвалась.​

Скандальное заявление Арестовича о сбивании ракеты в Днепре

Напомним, накануне советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российскую ракету Х-22, которая ударила по жилому дому в Днепре, сбили украинские силы противовоздушной обороны. По его словам, ракета упала на подъезд дома и взорвалась сразу после этого.

"Возможности в Днепре сбить эту ракету не было? Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала. Там проблема с едким дымом. Это верный признак Х-22, потому что она заправляется крайне токсичным топливом. Можно предположить, что токсичное топливо стало дополнительным элементом поражения", - сказал Арестович.

Позже Арестович оправдался за свое скандальное заявление о том, что якобы силами ПВО была сбита ракета РФ, которая разрушила жилой дом в Днепре. По его словам, соответствующую информацию он якобы получил от своего товарища, который стал свидетелем происшествия. По словам Арестовича, он также был уставшим во время эфира у российского правозащитника Марка Фейгина, где и озвучил дезинформацию.

Спустя несколько часов Алексей Арестович передумал извиняться за свое скандальное заявление о якобы сбитии украинской противовоздушной обороной вражеской ракеты в Днепре. Как отметил Арестович в Telegram, во время разговора с российским оппозиционером Марком Фейгиным он "четко" выразил неуверенность в своих словах.

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