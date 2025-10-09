Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: что сказал

Президент США анонсировал, что "мы близки к урегулированию восьмой войны".

Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ОП Украины

Главные тезисы Трампа:

Война РФ против Украине будет урегулирована

На прошлой неделе "погибло 7000 человек"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце концов ему удастся урегулировать ситуацию с войной России против Украины.

Во время общения с журналистами американский президент в очередной раз повторил, что он "урегулировал семь войн", а также добавил, что "мы близки к урегулированию восьмой".

"И я думаю, что в конце концов мы урегулируем (войну) России, которая ужасна. Кстати, на прошлой неделе в России, между Россией и Украиной, погибло 7000 человек. Я думаю, мы урегулируем это", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что не думает, "что кто-либо в истории урегулировал столько конфликтов".

Смотрите видео - Трамп заявил о скором урегулировании "восьмой войны":

Мирный план Трампа по Газе

Как писал Главред, 29 сентября Белый дом опубликовал детальное соглашение, предусматривающее немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и создание временного технократического правительства в Секторе Газа.

9 октября президент США Дональд Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и группировкой ХАМАС, что, по его словам, предусматривает быстрое освобождение всех заложников и отвод израильских войск.

Американский чиновник сообщил изданию Axios, что заложники будут освобождены через 72 часа после того, как израильское правительство одобрит соглашение. Ожидается, что это произойдет не позднее понедельника, 13 сентября.

Также в ближайшее время ожидается, что Дональд Трамп может посетить регион. Это может произойти уже в эти выходные, информирует издание со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Позиция США в отношении войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории.

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что страна-агрессор РФ не выигрывает в войне в Украине. Иначе она уже была бы в Киеве, Одессе и за Днепром.

Келлог также сообщил, что Трамп разрешил Украине наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности американского производства по целям на территории страны-агрессора России. Некоторые удары потребуют дополнительного одобрения со стороны.

Позже Трамп сообщил, что якобы "принял решение" о продаже дальнобойных крылатых ракет Tomahawk для поставки Украине через страны НАТО. В то же время источник Axios, близкий к украинскому правительству, отмечает, что в администрации США беспокоятся, удастся ли контролировать дальнейшее использование таких ракет после их приобретения союзниками.

Будут ди успешными переговоры Трампа и Путина: мнение эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что позиции Кремля и США относительно мирных переговоров остаются непримиримыми. Трамп стремится остановить войну и поддерживает Украину, а Путин заинтересован в ее продолжении и рассматривает любые уступки как слабость.

По его словам, ключевой вопрос заключается не столько в готовности Путина к диалогу, сколько в том, готов ли Трамп идти на условия российского лидера. Несмотря на то, что в течение последних полугода Трамп делал различные реверансы в адрес Путина реальных компромиссов не было.

"Суть в том, что Трамп хочет остановить войну, а Путин - нет. Путин хочет, чтобы война закончилась только тогда, когда он сам решит. Его аппетиты растут, и любую попытку торговаться он воспринимает как слабость и страх ему противостоять. И, следовательно, нужно давить дальше и добиваться большего. Психология достаточно простая", - сказал Бондарев интервью Главреду.

Путин, безусловно, не против еще раз встретиться или поговорить с Трампом, но фактически это ничего не меняет. По словам эксперта, это начинает раздражать американского лидера, который привык решать военные конфликты. Соответственно, пока между сторонами нет существенных предметов для переговоров, которые могли бы удовлетворить обе стороны.

О персоне: Борис Бондарев Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг. 23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов". После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

