Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: что сказал

Анна Ярославская
9 октября 2025, 09:37
6975
Президент США анонсировал, что "мы близки к урегулированию восьмой войны".
Дональд Трамп, война в Украине
Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ОП Украины

Главные тезисы Трампа:

  • Война РФ против Украине будет урегулирована
  • На прошлой неделе "погибло 7000 человек"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце концов ему удастся урегулировать ситуацию с войной России против Украины.

Во время общения с журналистами американский президент в очередной раз повторил, что он "урегулировал семь войн", а также добавил, что "мы близки к урегулированию восьмой".

видео дня

"И я думаю, что в конце концов мы урегулируем (войну) России, которая ужасна. Кстати, на прошлой неделе в России, между Россией и Украиной, погибло 7000 человек. Я думаю, мы урегулируем это", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что не думает, "что кто-либо в истории урегулировал столько конфликтов".

Смотрите видео - Трамп заявил о скором урегулировании "восьмой войны":

Скриншот

Мирный план Трампа по Газе

Как писал Главред, 29 сентября Белый дом опубликовал детальное соглашение, предусматривающее немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и создание временного технократического правительства в Секторе Газа.

9 октября президент США Дональд Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и группировкой ХАМАС, что, по его словам, предусматривает быстрое освобождение всех заложников и отвод израильских войск.

Американский чиновник сообщил изданию Axios, что заложники будут освобождены через 72 часа после того, как израильское правительство одобрит соглашение. Ожидается, что это произойдет не позднее понедельника, 13 сентября.

Также в ближайшее время ожидается, что Дональд Трамп может посетить регион. Это может произойти уже в эти выходные, информирует издание со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Позиция США в отношении войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории.

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что страна-агрессор РФ не выигрывает в войне в Украине. Иначе она уже была бы в Киеве, Одессе и за Днепром.

Келлог также сообщил, что Трамп разрешил Украине наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности американского производства по целям на территории страны-агрессора России. Некоторые удары потребуют дополнительного одобрения со стороны.

Позже Трамп сообщил, что якобы "принял решение" о продаже дальнобойных крылатых ракет Tomahawk для поставки Украине через страны НАТО. В то же время источник Axios, близкий к украинскому правительству, отмечает, что в администрации США беспокоятся, удастся ли контролировать дальнейшее использование таких ракет после их приобретения союзниками.

Будут ди успешными переговоры Трампа и Путина: мнение эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что позиции Кремля и США относительно мирных переговоров остаются непримиримыми. Трамп стремится остановить войну и поддерживает Украину, а Путин заинтересован в ее продолжении и рассматривает любые уступки как слабость.

По его словам, ключевой вопрос заключается не столько в готовности Путина к диалогу, сколько в том, готов ли Трамп идти на условия российского лидера. Несмотря на то, что в течение последних полугода Трамп делал различные реверансы в адрес Путина реальных компромиссов не было.

"Суть в том, что Трамп хочет остановить войну, а Путин - нет. Путин хочет, чтобы война закончилась только тогда, когда он сам решит. Его аппетиты растут, и любую попытку торговаться он воспринимает как слабость и страх ему противостоять. И, следовательно, нужно давить дальше и добиваться большего. Психология достаточно простая", - сказал Бондарев интервью Главреду.

Путин, безусловно, не против еще раз встретиться или поговорить с Трампом, но фактически это ничего не меняет. По словам эксперта, это начинает раздражать американского лидера, который привык решать военные конфликты. Соответственно, пока между сторонами нет существенных предметов для переговоров, которые могли бы удовлетворить обе стороны.

Другие новости:

О персоне: Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Повреждения значительные": РФ атаковала объект ДТЭК, люди остались без света

"Повреждения значительные": РФ атаковала объект ДТЭК, люди остались без света

10:32Украина
Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал условие

Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал условие

10:31Украина
"Мира уже нет": в США не заметили, что Европа находится в состоянии войны – CNN

"Мира уже нет": в США не заметили, что Европа находится в состоянии войны – CNN

10:00Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

Китайский гороскоп на сегодня 9 октября: Быкам - обман, Петухам - беспокойство

Китайский гороскоп на сегодня 9 октября: Быкам - обман, Петухам - беспокойство

Последние новости

10:50

Нежность, понимание и страсть: 5 знаков зодиака, которые становятся лучшими женами

10:40

Кадры из скорой: известная певица Lida Lee попала в серьезное ДТП

10:32

Молчун Игорь Николаев оставил семью - что произошло

10:32

"Повреждения значительные": РФ атаковала объект ДТЭК, люди остались без света

10:31

Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал условие

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - БондаревПутин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
10:00

"Мира уже нет": в США не заметили, что Европа находится в состоянии войны – CNN

09:58

Удар по железной дороге: в Украине изменили движение поездов, есть задержки

09:37

Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: что сказалВидео

09:21

"Горит дедлайн": майор запаса рассказал об обострении на ключевом направлении

Реклама
09:16

Красивые и стильные: Пугачева и Галкин удивили публичным появлением

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 октября (обновляется)

09:00

Война в Украине завершится в течение года, но при одном условии - Жмайло

08:38

Карта Deep State онлайн за 9 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

От "четырёх областей" к линии фронта: Арестович срочно изменил свой "мирный план"Видео

08:30

Воссоединение бывших: Юрий Никитин заговорил о юбилее со Славой Каминской

08:26

Атакованы порт и энергетика: Одесскую область охватили пожары, есть пострадавшиеФото

08:10

Топливный кризис в РФ набирает мощные оборотымнение

07:30

"Война в Газе закончилась": подписан первый этап мирного плана Трампа

06:44

Дроны атаковали Волгоградскую область РФ: горит газоперерабатывающий завод

06:10

Как Украина значительно расширила радиус своих ударов по РФмнение

Реклама
06:00

Сын Нины Матвиенко рассказал тайну ее смерти - что произошло на самом деле

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 15 секунд найти 409

05:06

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

04:30

Подарок Вселенной: каких знаков зодиака ждет счастливый момент 9 октября

04:08

Назвать все - смогут единицы: ученые заявили о существовании девяти видов осадковВидео

03:30

Пятна и запах исчезнут: как правильно чистить кожаную куртку дома

02:30

Европу заморозит: катастрофический сценарий коллапса океанического течения

02:03

Популярная украинская певица рассказала о сложностях первой беременности: "Тело уже не твое"

01:30

79-летняя Шер переживает кризис с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

00:54

Десятки БпЛА и КАБов атакуют Сумщину: раздаются взрывы, есть раненые и погибшие

00:33

Целая дивизия и четыре бригады: РФ резко перебросила силы для начала нового наступления

00:21

Правительство приняло постановление: с кем Украина введет множественное гражданство

08 октября, среда
23:54

Строгие запреты, которые нельзя нарушать: приметы 9 октября

23:51

"Корявая была встреча": Лилия Подкопаева высказалась об отце-россиянине

22:59

Добропольская операция ВСУ: Зеленский раскрыл реальные цифры потерь оккупантов

22:55

"У меня отошли воды": женщина родила в прямом эфире на глазах у 29 тысяч человек

22:41

Изменит ли блэкаут в Москве ход войны - эксперт развенчал иллюзии

22:30

Известная украинская актриса нарушила молчание после тревожных новостей о здоровье

22:27

Трех знаков зодиака накроет волна удачи в октябре - кого ждет фаза счастья

22:22

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

Реклама
22:19

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

22:17

С казацких времен в Днепре была улица с "московским следом": какое ее новое название

22:10

Доллар внезапно начал расти: новый курс валют на 9 октября

21:52

"Украинский ничтожество": эксперт жестко раскритиковал футболиста сборной Украины

20:37

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

20:34

Трамп держит козырь в рукаве: как ракеты Tomahawk могут принести выгоду США

20:14

Один вид мяса в Украине стремительно дорожает - за год цены взлетели на 60%

19:48

Догадываются единицы: что на самом деле скрывает "плавник" на крыше авто

19:43

О чем думают коты, когда человек мяукает - как они понимают слово "мяу"Видео

19:39

Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять