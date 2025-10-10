Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

В столице вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

В ГосЧС рассказали о последствиях атаки РФ на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Ночью РФ атаковала столицу Украины

В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары

Часть Киева осталась без света

В результате ночной атаки РФ на Киев 9 человек получили травмы. В нескольких районах города зафиксировано повреждение жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщили в ГосЧС, в Печерском районе обломки повлекли за собой пожар в многоэтажке. Спасатели спасли 20 человек, 9 человек травмированы, пятеро - переданы медикам.

В Подольском и Деснянском районах обломки упали на открытую территорию – обошлось без возгорания и разрушений.

Позже мэр Кличко сообщил, что в результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.

Киевлян предупредили об изменениях в работе метро

В Киевской городской военной администрации сообщили, что из-за сложной энергетической ситуации в пятницу движение поездов метрополитена начнется с изменениями.

Красная линия: поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" – "Арсенальная", интервал движения – 6 минут.

Синяя линия: поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" – "Теремки", интервал движения – 6 минут.

Зеленая линия: движение поездов от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", интервал ожидания поезда 7 минут.

Движение поездов между станциями "Славутич" и "Красный хутор" пока невозможно из-за текущей ситуации с электропитанием.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Часть Киева осталась без света после ночной атаки

Тем временем в ДТЭК сообщили, что работают над восстановлением электроснабжения – сначала для объектов критической инфраструктуры.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики оценят масштабы повреждений, чтобы вернуть свет во все дома как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Атака РФ на Киев в ночь на 10 октября - что известно

Как писал Главред, российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Воздушная тревога снова была объявлена в 06:22 в пятницу, 10 октября, из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробалистической ракеты "Кинжал". В Киеве прогремели взрывы. Жителей города призвали оставаться в укрытиях.

Мониторинговые каналы сообщали о движении баллистики на столицу.

РФ изменила тактику воздушных атак: мнение эксперта

Российские оккупанты изменили тактику обстрелов украинской инфраструктуры и нарастили свои возможности. Силы Обороны пытаются догнать темпы врага, однако пока не достигли нужного уровня. Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

"Они сейчас выбрали новую тактику - кроме того, что бьют по крупным объектам электрогенерирующих, они начали выбивать трансформаторные станции возле городов, городков и поселков, тем самым оставляя их без света", - сообщил нардеп.

Костенко также добавил, что россиянам удалось масштабировать производство шахедов и платформ для их запуска.

