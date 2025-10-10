В Киеве прогремели новые взрывы: первые подробности

Мониторинговые каналы сообщали о движении баллистики на столицу.

Из-за взлета МиГ-31К была объявлена воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: карта тревог, МО РФ

Кратко:

В РФ взлетел МиГ-31К

Мониторы сообщали о запуске баллистических ракет

В Киеве был слышен взрыв

В Киеве прогремели взрывы. Воздушная тревога была объявлена в 06:22 в пятницу, 10 октября, из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробалистической ракеты "Кинжал".

Жителей города призвали оставаться в укрытиях.

В 06:54 был объявлен отбой тревоги.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ на Киев в ночь на 10 октября - что известно

Как писал Главред, российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В результате ночной атаки РФ на Киев 9 человек получили травмы. В нескольких районах города зафиксировано повреждение жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры.

Позже мэр Кличко сообщил, что в результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.

Смотрите видео - Последствия ночной атаки на Киев:

В Киевской городской военной администрации сообщили, что из-за сложной энергетической ситуации в пятницу движение поездов метрополитена начнется с изменениями. Движение поездов между станциями "Славутич" и "Красный хутор" пока невозможно из-за текущей ситуации с электропитанием.

Тем временем в ДТЭК сообщили, что работают над восстановлением электроснабжения – сначала для объектов критической инфраструктуры.

В Киевской области в результате российского удара затруднено движение пригородных поездов. Как уточнили в Укрзализныци, из-за отсутствия напряжения есть задержки до 30 минут на участке Киев — Гребенка. Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану. Движение по маршруту и ​​графику сохраняется.

РФ изменила тактику воздушных атак: мнение эксперта

Российские оккупанты изменили тактику обстрелов украинской инфраструктуры и нарастили свои возможности. Силы Обороны пытаются догнать темпы врага, однако пока не достигли нужного уровня. Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

"Они сейчас выбрали новую тактику - кроме того, что бьют по крупным объектам электрогенерирующих, они начали выбивать трансформаторные станции возле городов, городков и поселков, тем самым оставляя их без света", - сообщил нардеп.

Костенко также добавил, что россиянам удалось масштабировать производство шахедов и платформ для их запуска.

