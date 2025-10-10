Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Киеве прогремели новые взрывы: первые подробности

Анна Ярославская
10 октября 2025, 06:58обновлено 10 октября, 07:57
2927
Мониторинговые каналы сообщали о движении баллистики на столицу.
МиГ-31К, воздугная тревога
Из-за взлета МиГ-31К была объявлена воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: карта тревог, МО РФ

Кратко:

  • В РФ взлетел МиГ-31К
  • Мониторы сообщали о запуске баллистических ракет
  • В Киеве был слышен взрыв

В Киеве прогремели взрывы. Воздушная тревога была объявлена в 06:22 в пятницу, 10 октября, из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробалистической ракеты "Кинжал".

Жителей города призвали оставаться в укрытиях.

видео дня

Мониторинговые каналы сообщали о движении баллистики на столицу.

В 06:54 был объявлен отбой тревоги.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ на Киев в ночь на 10 октября - что известно

Как писал Главред, российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В результате ночной атаки РФ на Киев 9 человек получили травмы. В нескольких районах города зафиксировано повреждение жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры.

Позже мэр Кличко сообщил, что в результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.

Смотрите видео - Последствия ночной атаки на Киев:

Скриншот

В Киевской городской военной администрации сообщили, что из-за сложной энергетической ситуации в пятницу движение поездов метрополитена начнется с изменениями. Движение поездов между станциями "Славутич" и "Красный хутор" пока невозможно из-за текущей ситуации с электропитанием.

Тем временем в ДТЭК сообщили, что работают над восстановлением электроснабжения – сначала для объектов критической инфраструктуры.

В Киевской области в результате российского удара затруднено движение пригородных поездов. Как уточнили в Укрзализныци, из-за отсутствия напряжения есть задержки до 30 минут на участке Киев — Гребенка. Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану. Движение по маршруту и ​​графику сохраняется.

  • Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025
    Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025
    Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025
    Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025
    Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025
    Последствия атаки на Киев в ночь на 10 октября 2025 Фото: ГосЧС

РФ изменила тактику воздушных атак: мнение эксперта

Российские оккупанты изменили тактику обстрелов украинской инфраструктуры и нарастили свои возможности. Силы Обороны пытаются догнать темпы врага, однако пока не достигли нужного уровня. Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

"Они сейчас выбрали новую тактику - кроме того, что бьют по крупным объектам электрогенерирующих, они начали выбивать трансформаторные станции возле городов, городков и поселков, тем самым оставляя их без света", - сообщил нардеп.

Костенко также добавил, что россиянам удалось масштабировать производство шахедов и платформ для их запуска.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине взрыв война России и Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Невозможно спрогнозировать сроки": в Украине вводят графики отключений света

"Невозможно спрогнозировать сроки": в Украине вводят графики отключений света

07:51Украина
В Киеве прогремели новые взрывы: первые подробности

В Киеве прогремели новые взрывы: первые подробности

06:58Война
Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

06:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Молчун Игорь Николаев оставил семью - что произошло

Молчун Игорь Николаев оставил семью - что произошло

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Китайский гороскоп на завтра 10 октября: Тиграм - срывы, Кроликам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 10 октября: Тиграм - срывы, Кроликам - жертвы

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Последние новости

08:16

Масштабная атака РФ на Запорожье: погиб 7-летний мальчик, его родители в больнице

08:10

Как Путин сталкивает Китай с Европоймнение

07:51

"Невозможно спрогнозировать сроки": в Украине вводят графики отключений света

06:58

В Киеве прогремели новые взрывы: первые подробностиФото

06:49

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФФотоВидео

Война в Украине завершится в течение года, но при одном условии - ЖмайлоВойна в Украине завершится в течение года, но при одном условии - Жмайло
06:10

Почему Трамп не получит Нобелевскую премию-2025мнение

06:00

"Из-за политических взглядов": вскрылась правда о Кристине Орбакайте

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

05:12

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

Реклама
04:30

Быстрые перемены и финансовая легкость: трем знакам зодиака улыбнется судьба

04:07

Список удивит многих - какие игрушки нельзя давать коту и почемуВидео

03:30

Треск, шорох и пропажа вещей: как угомонить духа, если он сердится или шалитВидео

03:28

В Киеве перебои со светом: РФ атакует столицу баллистикой

02:30

Запорожье под ударами оккупантов: в городе пожар и есть пострадавшие

02:00

Справится только гений головоломок: найдите "особенного" быка за 4 секунды

01:45

76-летний участник группы Кiss попал в ДТП - детали

01:30

"Меня держали под дулом пистолета": Мадонна сделала громкое признание

00:34

Как убрать царапины на авто за 30 секунд - дешевый и простой способ

00:15

Перед обстрелом все пошло не по плану: в РФ самоуничтожился гиперзвуковой МиГ-31

00:01

Баллистика и "Шахеды" атакуют Киев: прогремели громкие взрывы, есть пострадавшие

Реклама
09 октября, четверг
23:54

Трамп заявил об исключении из НАТО одной из стран-членов

23:41

Министр цифровой трансформации показал романтику с женой: "Спасибо, что терпишь"

23:22

От чего обязательно нужно избавиться в этот день: приметы 10 октября

23:15

Зима близко, а враг выбрал новую тактику: нардеп раскрыл, к чему следует готовиться

22:58

"Я большой ребенок": звезда "Домика на счастье" раскрыла секрет своего "тайного" брака

22:24

"Загнал себя в тупик": Жданов объяснил, почему Трамп уже не влияет на Путина

21:55

Не просто дизайн: что скрывает канистра с тремя ручками, кроме удобного хвата

21:31

Россия атакует Украину "Шахедами": дроны летят на столицу, раздаются взрывы

21:16

Звезды скоро принесут деньжат: ТОП-3 знака, которые станут богаче в октябре

21:03

Александр Терен заговорил о любви в его жизни: "С опытом приходит понимание"

21:01

США готовят переговоры в Китае - раскрыто, как должна закончиться война в Украине

21:00

На фронте погиб звезда КВН - первые детали

20:46

Украинских водителей начали штрафовать за незаметную отметку в правах: что известно

20:43

"Есть четкие планы": Зеленский заинтриговал заявлением о дальнобойном оружии

20:40

Всего два этапа: садовод рассказала, как подготовить розы к успешной зимовкеВидео

19:49

Почему коты нападают и кусают ноги: стала известна необычная причина

19:36

Украина будет "плавать": регионы накрывают затяжные дожди и пронизывающий ветер

19:34

"Большое сжатие": ученые раскрыли сценарий конца светаВидео

19:34

Днепр это "дымовая завеса": эксперт раскрыл куда враг готовит главный удар

19:27

Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: названо одно условие

Реклама
19:23

Оказывается, большинство делает не так: как правильно варить яйца

19:03

Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет

19:00

Россия на финишной прямой: у Украины есть способ расшатать трон Путинамнение

18:52

Как избавиться от горечи в грибах: только самые опытные грибники знают один нюанс

18:46

Суд вынес вердикт Алиеву: какое наказание понесет экс-игрок "Динамо"

18:25

Как сказать на украинском "брезговать" - правильные аналоги русскому словуВидео

18:06

Найти правильную чашку: школьная головоломка, которую решают только 1% людей

18:05

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

17:38

Терпение лопнуло: жена предателя Джигана бросила его и назвала причину

17:26

Как кошка с собакой: хозяйка показала, как два пушистика копируют поведение друг другаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять