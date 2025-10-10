Укр
"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

Сергей Кущ
10 октября 2025, 20:43
"Это удар сильный, но он точно не смертельный", считает президент.
Из-за неблагоприятных погодных условий эффективность украинской ПВО во время отражения массированной российской атаки была снижена.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этой ночью основные усилия массированного российского удара были направлены на четыре региона Украины, пишет УНИАН.

"Это не первый такой удар. Я считаю, что метео условия уменьшили отражение наше где-то на 20-30 процентов. И я думаю, что именно это дало такой эффект", - отметил Зеленский.

В то же время, как считает президент, "это удар сильный, но он точно не смертельный".

"А что нам остается? Партнеры должны помогать. Америка должна успокоить Путина. Партнеры не должны опускать руки и [должны] поддерживать Украину, а украинцы, я считаю, что все правильно делают", - сказал Зеленский.

Как подчеркнул президент, "дожди мешают кому-либо шире использовать авиацию".

На брифинге у президента Украины спросили, когда ждать блэкаута в москве.

"Наша задача после ударов — отвечать врагу. Наша задача — прежде всего защищать себя. И то, что мы сегодня видели, что они сделали — накапливали [средства нападения], ждали дождя и тумана, понимая четко, что и дожди мешают кому-либо шире использовать авиацию... То есть они знают, что они делают, и мы знаем, что мы делаем", — заявил Зеленский.

Атака РФ по Украине 10 октября - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 10 октября Россия осуществила массированный комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине, поразив Киев, Днепропетровскую, Запорожскую и Полтавскую области. Основной целью оккупантов стала энергетическая инфраструктура.

Есть погибшие, среди них ребенок, и десятки раненых. В результате атак обесточены несколько областей, введены графики отключений света.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил 32 ракеты и 465 ударных БПЛА, в том числе около 200 "шахедов". Украинская ПВО сбила или приглушила 420 целей

Кроме этого, Россия не сможет оставить Украину без света и тепла этой зимой, заверил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко. В интервью El Pais он отметил, что энергосистема стала значительно крепче, а энергетики тщательно подготовились к новым атакам.

