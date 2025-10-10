В Украину на месяцы раньше доставили сотни ракет ПВО – минобороны Британии

Подразделение оборонной компании Thales в Белфасте готовится к следующим шагам в сотрудничестве с Украиной.

Ракеты LMM обеспечивают защиту Украины / коллаж: Главред, фото: Википедия, gov.uk

Кратко:

Ракеты LMM обеспечивают защиту Украины

Последнее соглашение по ракетам ПВО подписано на сумму £1,6 млрд

В Украину доставили сотни ракет ПВО на пять месяцев раньше запланированного срока. Об этом говорится в сообщении британского минобороны, опубликованном 10 октября на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Ракеты, изготовленные в Белфасте в рамках программы поддержки со стороны Великобритании, используются для защиты воздушного пространства Украины и были поставлены на пять месяцев ранее", – сказано в сообщении. видео дня

Как проинформировали в британском оборонном ведомстве, эти легкие многоцелевые ракеты (LMM) обеспечивают защиту Украины от угроз с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Подразделение оборонной компании Thales в Белфасте готовится к следующим шагам в сотрудничестве с Украиной, добавили в минобороны Великобритании.

"Последний этап соглашения на сумму £1,6 млрд (более $2,13 млрд, - ред.), подписанного ранее в этом году, позволит дальнейшую интеграцию этих эффективных ракет в систему противовоздушной обороны Украины, что станет значительным шагом для собственных суверенных возможностей Украины", – говорится в сообщении.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что ФРГ планирует передать Украине еще две современные системы противовоздушной обороны Patriot до конца этого года. Эта поддержка будет осуществляться при участии норвежских партнеров.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина получит новые пакеты военной помощи от США, которые будут включать ключевые ракетные системы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, уточнив, что Киев получит ракеты для комплексов Patriot и HIMARS в рамках программы PURL.

Кроме того, Украина рассчитывает на новые партии истребителей. Кроме американских F-16 и французских Mirage, Силы обороны получат также шведские боевые самолеты Gripen.

