Пожары, отключения света и пострадавшие: РФ ночью атаковала Украину, детали

В Черниговской области враг атаковал автомобиль облэнерго, в Одессе и Чугуеве были проблемы со светом.

В Чугуеве были пожары, а на Черниговщине оккупанты атаковали энергетиков и спасателей / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Харьковской и Черниговской областей

Главное:

Войска РФ атаковали дронами Чугуев на Харьковщине, Черниговщину, Одессу и область

В результате атаки врага погиб сотрудник Черниговоблэнерго

Враг наносил удары по энергетике, фиксировались проблемы со светом

Российские оккупационные войска в ночь на 11 октября вновь атаковали города Украины. Под удар попали Одесса и область, Черниговщина и Чугуев Харьковской области. Враг бил по энергетической инфраструктуре. Гремело множество взрывов. Фиксировались проблемы с электроснабжением.

Удар по Одессе и область 11 октября

В своих Telegram-каналах руководитель Одесской ОВА Олег Кипер и Воздушные силы сообщали о массированных атаках БПЛА на город и область. Группа вражеских дронов атаковала примерно в 00:30.

"Жители Одесской области! Работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах", - писал Кипер.

Местные жители отмечали, что в разных районах города – Слободке, Молдаванке, Приморском – пропал свет. По данным РБК-Украина, в Киевском района были проблемы с водой.

Через час было объявлено об отбое воздушной тревоги.

В Черниговской области войска РФ атаковали автомобили облэнерго

Враг 10 октября приблизительно в 22:20 атаковал дронами автомобили Черниговоблэнерго в районе села Жадово Семеновской громады в приграничье Черниговской области. Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

В результате атаки оккупантов известно о погибших и раненых / Facebook начальника Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстова

Повреждены два транспортных средства / Facebook начальника Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстова

В результате атаки есть погибший и раненые. Погиб сотрудник Черниговоблэнерго.

"Очередное преступление страны-агрессора. Сегодня приблизительно в 22:20 в районе населенного пункта Жадово Семеновского общества были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго". К сожалению, есть погибший и раненые. Раненые доставлены в медицинское заведение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждены два транспортных средства. Россия - страна-террорист", - сказал начальник РВА.

Утром в 8:05 Селиверстов сообщил о гибели еще одного сотрудника Черниговоблэнерго.

"С печалью сообщаю, что в больнице умер еще один работник АО "Черниговоблэнерго". Врачи приложили все усилия, однако полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким!" - написал чиновник.

Кроме того, оккупанты атаковали спасателей, прибывших на место происшествия. Пострадавших нет.

Враг атаковал спасателей, прибывших на место происшествия / ГСЧС в Черниговской области

Враг атаковал спасателей, прибывших на место происшествия/ ГСЧС в Черниговской области

Атака на Чугуев – что известно:

Ближе к 10 вечера в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. Фиксировались пожары и проблемы с электроснабжением.

"Дорогие чугуевцы, город под массированной атакой вражеского оружия. Есть возгорания на месте попаданий. Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий", - написала мэр города Галина Минаева.

В городе прогремело более десятка взрывов. На местах инцидентов работали спасатели.

"Пожар уже контролируется, спасатели еще работают над локализацией возгорания. Другие службы работают по своим направлениям, поэтому благодаря оперативному их реагированию, жизнедеятельность города стабильна. Электроснабжение там, где оно отсутствует сейчас, будет восстановлено после ликвидации пожара. Есть один пострадавший, медики оказали ему помощь на месте. Призываю вас, уважаемые соотечественники, всегда реагировать на тревоги", - информировала Минаева.

Войска РФ атаковали Чугуев и Купянский район - кадры последствий:

Последствия ударов оккупантов по Чугуеву и Купянскому району / ГСЧС в Харьковской области

Последствия ударов оккупантов по Чугуеву и Купянскому району / ГСЧС в Харьковской области

Последствия ударов оккупантов по Чугуеву и Купянскому району / ГСЧС в Харьковской области

Последствия ударов оккупантов по Чугуеву и Купянскому району / ГСЧС в Харьковской области

"В результате массированной атаки БпЛА произошли пожары. Ночью враг нанес удары беспилотниками по г. Чугуев и с. Великий Бурлук Купянского района. В результате попаданий произошли разрушения и пожары на территории частных предприятий. По предварительным данным, один человек пострадал. К ликвидации последствий вражеских ударов были привлечены спасатели, а также медицинские и пиротехнические расчеты ГСЧС", - указано в сообщении.

Кратко о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Воздушные атаки России на Украину – новости:

Как сообщал Главред, в ночь на 10 октября российские оккупанты нанесли массированный удар БПЛА по Киеву. В столице были пожары. Часть города оставалась без света, были проблемы с водой. Городской транспорт работал с перебоями.

В Воздушных силах ВСУ сказали, что россияне атаковали Украину 497 средствами нападения. Из них 465 дронов и 13 ракет. Это одна из самых масштабных атак за всю полномасштабную войну.

В восьми регионах – Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях – по причине вражеских ударов по энергоинфраструктуре ввели аварийные отключения света. Энергетики работают над устранением последствий атак.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

