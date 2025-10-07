Россияне лупят по газовым объектам: что будет с тарифами на газ для потребителей

Украина продолжает наращивать запасы газа после вражеских ударов.

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и беспилотные удары по Украине. Вследствие этого были разрушены объекты энергетической и газовой инфраструктуры. Правительство дополнительно выделило 1,5 миллиарда гривен для защиты объектов энергетики в прифронтовых регионах. Об этом премьер-министр Юлия Свириденко доложила президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, и будем этот резерв увеличивать", - отметил Зеленский.

Повышение тарифов на газ

Украина продолжает наращивать запасы газа для прохождения отопительного сезона. Ожидается, что в ближайшее время правительство не будет поднимать тарифы на газ. Кабмин примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей.

Также правительство ведет мораторий на отключение потребителей от энергообеспечения в прифронтовых общинах.

"Несмотря на все вызовы должны поддержать громады, которым сейчас сложнее всего", - добавил президент.

Повышение зарплаты учителей

Уже в следующем году в Украине планируют повысить зарплаты учителей. До конца недели правительство должно подготовить конкретные пути.

"Важно, чтобы были и ощутимые результаты в поддержке внутренне перемещенных лиц. Ожидаю чиновников на доклад по этим двум вопросам в конце этой недели", - подытожил Зеленский.

