Эффективность ЗРК Patriot ВСУ резко упала: генерал-лейтенант раскрыл причину

Алексей Тесля
11 октября 2025, 16:27
Эффективность уничтожения наших батарей Patriot упала с 42 до 6%, сообщил Игорь Романенко.
Patriot от Израиля находится в Украине
Эффективность Patriot ВСУ снизилась / коллаж: Главред, фото: Википедия, defense.gov

  • РФ усовершенствовала ракетные комплексы для запуска баллистических ракет
  • Эффективность уничтожения батарей Patriot ВСУ упала с 42 до 6%

Российская оккупационная армия усовершенствовала свои ракетные комплексы для запуска баллистических ракет, что заметно повысило их боевые возможности, рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Как подчеркнул он этом в эфире телеканала "Эспрессо", это Искандер-М и также "Кинжалы", приспособлены для пуска с самолетов МиГ-31, это повышает скорость ракеты и делает их более тяжелой целью.

"Они сделали модификацию, которая связана в корректировке программного обеспечения этих баллистических ракет. Что привело к тому, что на конечном участке маршрута они делают маневры, которые затрудняют их уничтожение. Эффективность уничтожения наших батарей Patriot упала с 42 до 6%", - сказал эксперт.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

По словам Романенко, Украина уже проанализировала действия российских баллистических ракет, собрав всю необходимую информацию и статистику, и передала эти данные производителям систем противовоздушной обороны.

"Эти компании должны учесть полученные сведения и, возможно, внести изменения в программное обеспечение для повышения эффективности перехвата. Ведь у нас и без того ограниченное количество батарей Patriot", — добавил он.

Эффективность ЗРК Patriot: мнение Залужного

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что характер войн в будущем будет зависеть от того, насколько быстро и умело стороны смогут внедрять и применять передовые технологии. Он отметил, что сегодня производство зенитных ракет к системам Patriot ограничено — всего около 200 единиц в год. При этом будущие конфликты будут опираться на максимально эффективные и в то же время предельно дешевые средства ведения войны.

Передача Украине ЗРК "Patriot" - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что вопреки распространенным представлениям, Израиль все же передавал Украине вооружение, в частности, зенитно-ракетные комплексы Patriot, полученных от США еще в начале 1990-х годов.

В Израиле официально опровергли информацию о передаче Украине систем Patriot, которые страна получила в США в начале 1990-х годов.

А украинские дипломаты отказались ее комментировать, сославшись в этом вопросе на "моменты безопасности".

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Игорь Романенко ЗРК Patriot
