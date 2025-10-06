Поставки оккупантов задержаны: партизаны устроили сокрушительную диверсию

Главное:
- Партизаны провели успешную диверсию на железной дороге в Запорожской области
- Поврежден ключевой релейный шкаф
- Это заблокировало движение российских военных грузов
Партизаны провели диверсию на железной дороге в Запорожской области. Это заблокировало движение военных грузов страны-агрессора России на юге Украины. Об этом сообщило партизанское движение Атеш.
Известно, что агент движения успешно провел диверсию на временно оккупированной территории Украины. Инцидент произошел на железной дороге в районе Верхнего Токмака Второго Запорожской области.
"Поврежден ключевой релейный шкаф, из-за чего временно заблокировано движение российских военных грузов в направлениях Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
Партизаны добавили, что через этот участок враг регулярно перебрасывал технику, боеприпасы, топливо и личный состав.
Кроме того, отмечается, что сейчас поставки задержаны, что создает цепную реакцию сбоев на линии фронта: оккупанты вынуждены сокращать темпы наступления и откладывать подготовку новых атак.
"Каждая диверсия Атеш приближает свободу Украины и делает войну ближе к дому врага", - подытожили в партизанском движении.
Диверсия партизан на железной дороге - видео:
Наступление РФ в Харьковской области
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук ранее говорил, что в Харьковской области отдельные группы противника просачиваются в северные районы Купянска и пытаются закрепиться в многоэтажках.
По его мнению, если россияне успеют закрепиться, выбить их оттуда будет очень трудно.
Диверсии партизан - что известно
Как сообщал Главред, 1 октября агент партизанского движения нанес удар по логистике страны-агрессора России в Чувашской республике. Там была выведена из строя железная дорога.
21 сентября партизаны взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет. Этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.
Кроме того, 17 сентября агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.
Об источнике: движение Атеш
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
