Партизаны уничтожили логистику Шахедов, которыми РФ обстреливает Украину - детали

Благодаря успешной операции агента Атеш, поставки дронов задержатся.

В Чувашии партизаны устроили диверсию / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили в Атеш:

Партизаны провели диверсию в Чувашии

Логистика российских боеприпасов и дронов нарушена

Шахеды будут поступать россиянам с задержками

Агент партизанского движения нанес удар по логистике страны-агрессора России в Чувашской республике. Как сообщили в Атеш, там была выведена из строя железная дорога.

Этим сообщением оккупанты перевозят ударные дроны типа "Шахед" с завода в Елабуге в зону боевых действий в Украине. Агенту Атеш удалось взорвать релейный шкаф на участке дороги между населенными пунктами Алтышево и Алатырь в Чувашии.

Взорванный логистический путь Шахедов / фото: t.me/atesh_ua

Как диверсия повлияла на логистику РФ

После подрыва произошел сбой в движении складов, что вызвало задержку поставок боеприпасов и Шахедов, которые оккупанты активно используют для ударов по мирному населению Украины.

"Ранее мы уже наносили удары по этой логистической цепочке в Мордовии. Российская армия не может чувствовать себя в безопасности даже в тылу, мы достанем их везде", - добавили в Атеш.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Партизаны не впервые парализуют логистику РФ

Как писал Главред, несколько дней назад, агент партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

Диверсии в тылу россиян - последние новости

Напомним, Главред писал, что партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.

Накануне сообщалось, что агент украинского партизанского движения Атеш совершил диверсию в российской воинской части неподалеку временно оккупированного Бердянска.

Ранее стало известно, что партизаны взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет Х-59 для Минобороны РФ, беспилотников и другой военной техники.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

