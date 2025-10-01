Партизаны уничтожили логистику Шахедов, которыми РФ обстреливает Украину - детали

Что сообщили в Атеш:
- Партизаны провели диверсию в Чувашии
- Логистика российских боеприпасов и дронов нарушена
- Шахеды будут поступать россиянам с задержками
Агент партизанского движения нанес удар по логистике страны-агрессора России в Чувашской республике. Как сообщили в Атеш, там была выведена из строя железная дорога.
Этим сообщением оккупанты перевозят ударные дроны типа "Шахед" с завода в Елабуге в зону боевых действий в Украине. Агенту Атеш удалось взорвать релейный шкаф на участке дороги между населенными пунктами Алтышево и Алатырь в Чувашии.
Как диверсия повлияла на логистику РФ
После подрыва произошел сбой в движении складов, что вызвало задержку поставок боеприпасов и Шахедов, которые оккупанты активно используют для ударов по мирному населению Украины.
"Ранее мы уже наносили удары по этой логистической цепочке в Мордовии. Российская армия не может чувствовать себя в безопасности даже в тылу, мы достанем их везде", - добавили в Атеш.
Партизаны не впервые парализуют логистику РФ
Как писал Главред, несколько дней назад, агент партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.
Диверсии в тылу россиян - последние новости
Напомним, Главред писал, что партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.
Накануне сообщалось, что агент украинского партизанского движения Атеш совершил диверсию в российской воинской части неподалеку временно оккупированного Бердянска.
Ранее стало известно, что партизаны взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет Х-59 для Минобороны РФ, беспилотников и другой военной техники.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
