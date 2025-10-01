Укр
Партизаны уничтожили логистику Шахедов, которыми РФ обстреливает Украину - детали

Анна Косик
1 октября 2025, 10:53
Благодаря успешной операции агента Атеш, поставки дронов задержатся.
диверсия в чувашии
В Чувашии партизаны устроили диверсию / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили в Атеш:

  • Партизаны провели диверсию в Чувашии
  • Логистика российских боеприпасов и дронов нарушена
  • Шахеды будут поступать россиянам с задержками

Агент партизанского движения нанес удар по логистике страны-агрессора России в Чувашской республике. Как сообщили в Атеш, там была выведена из строя железная дорога.

Этим сообщением оккупанты перевозят ударные дроны типа "Шахед" с завода в Елабуге в зону боевых действий в Украине. Агенту Атеш удалось взорвать релейный шкаф на участке дороги между населенными пунктами Алтышево и Алатырь в Чувашии.

Взорванная логистика Шахедов
Взорванный логистический путь Шахедов / фото: t.me/atesh_ua

Как диверсия повлияла на логистику РФ

После подрыва произошел сбой в движении складов, что вызвало задержку поставок боеприпасов и Шахедов, которые оккупанты активно используют для ударов по мирному населению Украины.

"Ранее мы уже наносили удары по этой логистической цепочке в Мордовии. Российская армия не может чувствовать себя в безопасности даже в тылу, мы достанем их везде", - добавили в Атеш.

Что известно о партизанском движении "Атеш"
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Партизаны не впервые парализуют логистику РФ

Как писал Главред, несколько дней назад, агент партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

Диверсии в тылу россиян - последние новости

Напомним, Главред писал, что партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.

Накануне сообщалось, что агент украинского партизанского движения Атеш совершил диверсию в российской воинской части неподалеку временно оккупированного Бердянска.

Ранее стало известно, что партизаны взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет Х-59 для Минобороны РФ, беспилотников и другой военной техники.

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

Их харизма сводит с ума - в какие даты рождаются люди с особым шармом

Их харизма сводит с ума - в какие даты рождаются люди с особым шармом

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

23:49

Сигнал пульта ослабевает - простой лайфхак, чтобы машина откликнулась

23:06

Популярная певица рассказала, как Никитин переживает второй развод с Горбачевой

22:50

Почему УЕФА отложил решение по Израилю и при чем тут Трамп: СМИ раскрыли детали

