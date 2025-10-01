Кремль усиливает пропаганду, россияне устали от войны - Politico

Российские пропагандисты не забывают про угрозы использования каких-либо типов вооружения, включая "Орешник", способный нести ядерные боеголовки.

Что написано в материале Politico:

Польша, Литва и Эстония заявили о вторжениях российских дронов

Главная цель пропагандистского давления в РФ - собственное население

Пока Россия проверяет восточные рубежи НАТО с помощью беспилотников и истребителей, Кремль переписывает реальность для собственного населения. Однако уже есть признаки того, что российское общество просто хочет, чтобы всё это закончилось. Поэтому пропагандистская машина удваивает усилия, выставляя Россию "жертвой", а Запад - хрупкими странами, которые дрожат перед ее мощью, пишет Politico.

В последние недели Польша, Литва и Эстония заявили о вторжениях российских дронов или истребителей. Но по версии Москвы, именно Европа выступает агрессором и тащит регион к более широкому конфликту, намекая, что может сбивать российские самолеты в будущем.

Как и в предыдущих случаях, когда Москва оказывалась в "обороне" - будь то сбитый малайзийский авиалайнер MH17 или полномасштабное вторжение в Украину, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был отправлен донести международному сообществу параллельную реальность.

Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он обвинил Запад в "эскалационной риторике" против России, включая "открытые разговоры о подготовке нападения на Калининградский регион и другие российские территории". Он также заявил, что у России никогда не было и нет намерений нападать на НАТО или ЕС. Однако любая агрессия против России встретила бы "решительный ответ".

Тактика запугивания

Двойная тактика Лаврова - отрицания, подкрепленные завуалированными угрозами, напоминала недавние заявления кремлевского диктатора Владимира Путина, который обвинил Запад в "разрушительных действиях". Хозяин Кремля пообещал, что Россия ответит на любую эскалацию "не словами, а конкретными военно-техническими мерами".

Ниже по цепочке командования кремлевские пропагандисты, которые поставляют большинству россиян новости и пользуются значительной "творческой свободой" в пределах, установленных Кремлем, были еще более откровенны в нападках на НАТО и ЕС.

Ведущие главных выпусков новостей на российском ТВ и их эксперты представили реакцию Запада на серию вторжений как "истеричную" и подчеркнули его внутренние расколы. Предсказуемо, российские медиа также обрушились на президента Украины, обвинив его в заговоре с целью втянуть США глубже в конфликт, пишет СМИ.

Единственным, кого не подвергли жесткой критике, оказался президент США Дональд Трамп: журналисты похвалили его за "сдержанную реакцию", так как он воздержался от немедленного осуждения России после инцидента с дронами над Польшей. При этом, изображая Европу неуправляемой, госмедиа параллельно пытаются "преуменьшить опасность угрожающих заявлений" западных стран.

Считается, что недавние инциденты с проверкой воздушного пространства НАТО являются частью более широкой "психологической войны" против Европы. Но главная цель пропагандистского давления - собственное население.

В январе война России против Украины вступит в четвертый год и по длительности превысит даже советскую борьбу с нацистской Германией во Второй мировой войне - это важный психологический рубеж. На этом фоне экономическая нагрузка от конфликта усиливается - Минфин России лишь недавно объявил о повышении НДС. Все это создаёт давление на Путина и требует объяснений.

Кремль же пытается показать, что угрожающий Запад окружает Россию. Угрозы якобы "льются" со стороны Финляндии, Польши и кого угодно ещё. Поэтому России приходится находиться в постоянном состоянии войны и для этого нужно больше денег на оборону.

"Однако обычные россияне не проявляют желания к новым потрясениям или эскалации. По данным последнего опроса независимого "Левада-центра", 66% респондентов выступают за мирные переговоры для разрешения войны в Украине - это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения. Тем временем доля тех, кто хочет продолжения боевых действий любой ценой, упала до минимального уровн", - заявляет Politico.

Как Путин уже ведет войну против НАТО - мнение эксперта

Политический аналитик Ольга Курносова считает, что Владимир Путин стремится восстановить для России статус и влияние, подобное тому, которое имел Советский Союз после Второй мировой войны.

Однако, отмечается, что он не осознает: мир изменился, и вернуть эту прежнюю роль просто невозможно.

"Что он говорил? Чтобы НАТО убралось к границам 1997 года. В этом смысле он уже тогда давал понять, что это не столько война против Украины, и уж тем более не за конкретные территории, сколько война против НАТО", - сказала она в интервью Главреду.

Также высказывается мнение, что пока Путин остается у власти, ситуация продолжит ухудшаться. Он, вероятно, будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать вооружение.

"Другое дело - сколько времени он еще пробудет у власти. И насколько внутри России или в эмигрантских кругах созреют условия для того, чтобы его устранить. Я абсолютно уверена: возможностей для изменения ситуации после Путина будет гораздо больше", - подчеркнула Курносова.

Беспилотники в небе над странами НАТО - последние новости

Как писал Главред, в конце сентября неизвестные беспилотники неоднократно нарушали работу крупных аэропортов в Дании и Норвегии. Впервые это произошло поздно вечером 22 сентября, когда дроны на несколько часов заблокировали аэропорты Копенгагена и Осло.

На следующий день, 23 сентября, беспилотники снова заставили временно закрыть Копенгагенский аэропорт Каструп.

Ситуация повторилась в ночь на 25 сентября: в воздушном пространстве Дании снова заметили неизвестные дроны, из-за чего пришлось закрыть аэропорт Ольборг на севере страны. Беспилотники также фиксировали вблизи еще трех аэропортов: в Эсбйорге, Сьоннербордге и Скридструпе.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эти инциденты серьезной атакой на критическую инфраструктуру страны. Она предположила, что к появлению дронов над Копенгагеном может быть причастна Россия.

Кроме этого, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, находясь там более десяти минут.

Кая Каллас, главный дипломат Евросоюза, решительно осудила действия российских военных, назвав их "чрезвычайно опасной провокацией".

Представитель НАТО Эллисон Гарт подтвердила, что российские самолеты были перехвачены Альянсом. Она назвала это нарушение примером "безрассудного поведения России".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ведет системную кампанию против стран Запада.

"Российские истребители снова нарушили воздушное пространство НАТО - на этот раз в Эстонии. Это недопустимо. Российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии", - написал глава государства.

