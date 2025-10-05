Под Покровском ВСУ перешли в контратаку: что удалось отвоевать у врага

Подразделения ТрО активно действуют на самых горячих участках фронта, в частности возле Покровска, где продолжается контрнаступление, отметил генерал Плахута.

Под Покровском ВСУ перешли в контратаку

О чем сказал Плахута:

В результате контратаки под Покровском удалось зачистить от вражеских ДРГ 200 кв. км территории

Ситуация на Покровском направлении остается самой сложной

Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута в интервью Укринформу.

Плахута сообщил, что подразделения территориальной обороны действуют на всех участках фронта, однако наиболее активно - на самых напряженных направлениях, в частности Купянском, Торецком и Новопавловском. Самой сложной сейчас остается ситуация на Покровском направлении, которое является главным направлением удара противника, поэтому именно там фиксируется наибольшее количество штурмовых попыток, которые успешно отражаются силами обороны.

"Более того, как вы знаете, на этом направлении сейчас проводится контрнаступательная операция, и мы постепенно отбиваем захваченные врагом территории: всего в Покровском районе уже освобождено 180 кв. км украинской территории, и почти 200 кв. км зачищено от вражеских диверсионных групп", - отметил он.

Командующий Сил ТрО добавил, что эти участки фронта представляют серьезное испытание для всех подразделений, ведь враг активно применяет авиацию и управляемые авиабомбы, ведет интенсивный артиллерийский и дроновый огонь, пытаясь усложнить логистику и эвакуацию.

По его словам, именно сложность и напряженность ситуации объясняют, почему силы территориальной обороны действуют именно на этих направлениях. Подразделения ТрО неоднократно доказывали свою эффективность в боевых и специальных операциях в составе Вооруженных сил Украины.

Плахута добавил, что сейчас на фронте задачи выполняют 24 отдельные бригады ТрО, включающие 119 батальонов.

Какова цель осеннего наступления РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, военный обозреватель Денис Попович отметил, что летнее наступление российских войск потерпело поражение, поэтому оккупанты планируют продолжить попытки достичь своих целей осенью. По его словам, Россия отказалась от идеи создания буферной зоны в Сумской области, о чем свидетельствует передислокация ее военных из этого региона в Донецкую область.

Попович подчеркнул, что врагу не удалось летом захватить Покровск, Мирноград и создать условия для наступления на Славянск и Краматорск, а захват Константиновки остался лишь в их планах.

Он отметил, что все эти задачи российское командование перенесло на осень. Предположительно, противник будет пытаться окружить Покровск и Мирноград, продвинуться ближе к Константиновке, а также активизировать действия в направлении Запорожья.

"Попытка продвинуться к Лиману и Северску и желательно захватить эти города, чтобы продвинуться к Славянску и Краматорску. Ну и создать предпосылки, чтобы захватывать уже Славянско-Краматорскую агломерацию. Это их основные задачи на осень этого года. Плюс Купянск, он тоже будет в центре внимания", - рассказал Попович в эфире Radio NV.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отметил, что ситуацию вблизи поселка Ямполь в Донецкой области удалось стабилизировать.

Украинские военные продолжают ликвидировать остатки российских подразделений, которые оказались в окружении вблизи Доброполья. По словам бойца 41-й отдельной механизированной бригады Кирилла Сазонова, враг попал сразу в два небольших "котла".

Кроме того, на фронте начался новый этап боевых действий, обусловленный ухудшением погодных условий. Как отметил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, холод, дожди и грязь меняют условия на поле боя, усложняя передвижение и заставляя армию адаптировать тактику. В то же время для ВСУ, имея значительный опыт, такая ситуация не нова.

О персоне: Игорь Плахута Игорь Викторович Плахута - украинский военный офицер, нынешний командующий Сил территориальной обороны Украины.

В 2005-2008 годах он занимал должность командира Отдельной президентской бригады. С 2009 года он был командиром 169-го учебного центра. Позже он возглавлял Южное территориальное командование внутренних войск Министерства внутренних дел Украины. В 2018-2019 годах был заместителем председателя Института Государственного управления охраны Национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве. 11 февраля 2024 года президент Зеленский назначил его командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, передает Википедия.

