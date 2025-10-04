ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел работу в частях, которые действуют на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.

Сырский прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, facebook/CinCAFofUkraine

Главное из заявления Сырского:

Ситуация в районе поселка Ямполь (Лиманское направление) стабилизирована

Проводятся действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп

Сообщается о значительных потерях врага на Добропольском направлении

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о стабилизации обстановки в районе поселка Ямполь в Донецкой области. Об этом говорится в его заметке на Facebook.

"Отработал в органах военного управления и воинских частях, действующих на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях. Относительно последнего: обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована. Подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины проводят в поселке ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника", - сказал Сырский. видео дня

На Добропольском направлении, по словам Сырского, оборонцы повышают эффективность поражения позиций и мест скопления противника, разрушая его логистические цепи. Там за сутки противник понес 47 потерь - из них 32 безвозвратные. С начала контрнаступательной операции на этом направлении российские силы потеряли около 3 520 человек, из которых уничтожено 1 988.

Также уничтожена или выведена из строя 991 единица вражеской техники и вооружения.

Сырский добавил, что вместе с командирами на местах проанализировал оперативную обстановку и согласовал предложения по повышению боевой эффективности соединений и подразделений, среди приоритетов - лучшее взаимодействие между подразделениями, оптимизация логистики и эвакуации раненых.

Ситуация на фронте - что известно

Главред писал, что ISW сообщили о прорыве ВСУ на фронте. Несмотря на постоянные наступательные действия российских войск на Донетчине и Харьковщине, украинские защитники не только держат оборону, но и находят возможности для контратак.

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил, что на фронте начался новый этап боевых действий. Это связано с изменением погодных условий: холод, дожди и грязь создали другие условия на поле боя.

Украинские военные продолжают ликвидировать остатки российских подразделений, которые попали в окружение возле Доброполья в Донецкой области. По словам военнослужащего 41-й отдельной механизированной бригады Кирилла Сазонова, россияне оказались сразу в двух небольших "котлах".

