Его материалы меняли страну: резко не стало известного украинского журналиста

Даяна Швец
4 октября 2025, 18:41
По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.
Шалайский
Не стало журналиста Шалайского / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фейсбук Шалайского

В субботу, 4 октября, стало известно о смерти известного украинского журналиста, главного редактора антикоррупционного проекта "Наші гроші" Алексея Шалайского. О трагическом событии сообщил его коллега и друг Сергей Сыроватка, ссылаясь на слова жены журналиста.

За несколько дней до этого команда "Наших грошей" планировала запуск нового медиапроекта.

"Алексей Шалайский умер. Только что говорил с его женой. Сердце", - написал Сыворотка.

Алексей Шалайский - карьера и вклад в журналистику

Алексей Шалайский начал свой профессиональный путь еще в 1980-х годах, работая в студенческой газете. Впоследствии он писал для львовской газеты "Ратуша", журнала "ПиК", а также для онлайн-изданий ForUm, ProUA и "Зеркало недели".

Наибольшую известность журналист получил после создания вместе с Юрием Николовым интернет-издания "Наши деньги", которое занималось разоблачением коррупции во властных структурах.

Одним из самых громких расследований редакции стал материал о так называемых "Вышках Бойко", буровых платформах в Черном море, закупка которых сопровождалась масштабными финансовыми махинациями.

За свою профессиональную деятельность Шалайский был награжден премией имени Александра Кривенко "За прогресс в журналистике". Коллеги и читатели называли его одним из самых принципиальных и авторитетных журналистов-антикоррупционеров Украины.

Каких еще талантов потеряла Украина - детали

Главред писал, что Украина потеряла своего защитника: погиб Андрей Нескубин. Этот актер, музыкант и волонтер пал, также защищая Родину. О трагедии объявил культурно-общественный центр "Шелтер Плюс" в Facebook, ведь Андрей был его активным участником.

Также, к сожалению, стало известно о гибели украинского актера Юрия Фелипенко. Его жена Екатерина Мотрич сообщила печальную новость в соцсетях. К Вооруженным Силам Украины он присоединился в прошлом году.

