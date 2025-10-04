Его материалы меняли страну: резко не стало известного украинского журналиста

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

В субботу, 4 октября, стало известно о смерти известного украинского журналиста, главного редактора антикоррупционного проекта "Наші гроші" Алексея Шалайского. О трагическом событии сообщил его коллега и друг Сергей Сыроватка, ссылаясь на слова жены журналиста.

За несколько дней до этого команда "Наших грошей" планировала запуск нового медиапроекта.

"Алексей Шалайский умер. Только что говорил с его женой. Сердце", - написал Сыворотка.

Алексей Шалайский - карьера и вклад в журналистику

Алексей Шалайский начал свой профессиональный путь еще в 1980-х годах, работая в студенческой газете. Впоследствии он писал для львовской газеты "Ратуша", журнала "ПиК", а также для онлайн-изданий ForUm, ProUA и "Зеркало недели".

Наибольшую известность журналист получил после создания вместе с Юрием Николовым интернет-издания "Наши деньги", которое занималось разоблачением коррупции во властных структурах.

Одним из самых громких расследований редакции стал материал о так называемых "Вышках Бойко", буровых платформах в Черном море, закупка которых сопровождалась масштабными финансовыми махинациями.

За свою профессиональную деятельность Шалайский был награжден премией имени Александра Кривенко "За прогресс в журналистике". Коллеги и читатели называли его одним из самых принципиальных и авторитетных журналистов-антикоррупционеров Украины.

