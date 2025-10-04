Укр
Неужели инсценировал смерть: в РФ переполох, гроб Кеосаяна исчез, а могилы нет

Даяна Швец
4 октября 2025, 17:15
Событие, казалось бы, давно завершено: отпевание, прощание, кадры с открытым гробом, однако ситуация оказалась гораздо более запутанной.
Неужели инсценировал смерть: в РФ переполох, гроб Кеосаяна исчез, а могилы нет
Ширятся новые слухи о смерти Кеосаяна / Коллаж: Главред, фото РосСМИ

Что происходит:

  • Где похоронили мужа Симоньян
  • Что не так с историей Тиграна Кеосаяна

Вокруг смерти российского режиссера и пропагандиста Тиграна Кеосаяна, который умер 26 сентября, разворачивается настоящий детектив. В российском информационном пространстве начали распространяться слухи, что муж главной кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян на самом деле жив. А смерть была никак не настоящим уходом в царство мертвых к Аиду, а... инсценировкой.

Несмотря на официальные сообщения о смерти, найти место захоронения Кеосаяна в Москве журналистам не удалось. Как передает издание SOTA, ни один из крупных столичных некрополей не подтвердил факт захоронения режиссера.

На запросы журналистов администрации крупнейших кладбищ ответили однозначно:

  • Ваганьковское кладбище: "Это не у нас захоронение".
  • Армянское (армянский участок): "Не у нас".
  • Новодевичий: "Нет, на нашем кладбище он не похоронен".
  • Троекуровский: "Нет, захоронение было не у нас".
  • Востряковский: "Нет, не у нас, к нам такие сведения не поступали".
  • Хованский: "Если бы такое захоронение у нас было, мы бы о нем знали точно. Так что точно нет, точно не у нас"

Таким образом, после церемонии прощания гроб Кеосаяна буквально исчез бесследно. Некоторые предполагают, что его могли похоронить рядом с отцом - режиссером Эдмондом Кеосаяном и братом Давидом на Кунцевском кладбище, однако администрация и этого некрополя заверила, что новых захоронений с фамилией Кеосаян не было.

Супруги Кеосаян - Симоньян в последние годы жили в богатом подмосковном поселке "Княжеское озеро", но даже вблизи их имения ни одного захоронения не обнаружено. В ритуальной службе Москвы подтвердили: на 43 местных кладбищах режиссера не хоронили.

Это породило волну заговорщицких версий. Одни считают, что Кеосаяна похоронили тайно или под другим именем, чтобы избежать гнева общественности. Другие же, что он инсценировал собственную смерть.

Популярный российский блогер Иоганн Себастьян заявил, что сомневается в подлинности смерти Кеосаяна:

"Тигран Кеосаян по официальным данным уплыл, но ходят слухи, что он жив. Странное поведение Маргариты Симоньян многих смутило. Сегодня расскажу, как точно узнать, жив ли Тигран Кеосаян. Самое главное - это девятый и сороковые дни. Дальше год. Если Кеосаян действительно уплыл, а Симонян такая верующая, как говорит, в эти дни она будет на службе в Армянской Апостольской Церкви в Москве. Основных храмов этой Церкви в Москве всего два. Не трудно проверить. Там же, по идее, должны быть потомки Тиграна Кеосаяна, а возможно, и его первая жена - Елена Хмельницкая. Если Симоньян вместо поминовения временно почившего мужа будет где-то пропадать, не говоря уже о съемках, версия с отплытием Тиграна становится совсем уж белыми нитками шитой".

Супруги Кеосаян-Симоньян - последние новости

Главред писал о том, что 26 сентября 2025 года стало известно о смерти Тиграна Кеосаяна. Режиссера не стало в Москве, он отошел в мир иной, не приходя в сознание. О смерти Кеосаяна сообщила его жена - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Кроме этого, стало известно о том, что и у Маргариты Симоньян также диагностировали рак. Детали она рассказала в программе еще одного пропагандиста - Владимира Соловьева.

Больше новостей о шоу-бизнесе:

О персоне: Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян - советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист. Сын советского кинорежиссера и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режиссера известного советского фильма "Неуловимые мстители". Автор и ведущий программы "Международная пилорама".

В 2022 году, после вторжения России в Украину, Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Кеосаяна персональные санкции. В июне 2022 года МИД Казахстана внес Кеосаяна в список нежелательных персон.

Кеосаян является мужем оголтелой пропагандистки и укаинофобки Маргариты Симоньян. Оба ненавидят Украину и поддерживают все преступные действия террориста Путина.

