Метастазы: врач прокомментировал состояние пропагандистки Симоньян

Кратко:
- Что происходит с Симоньян
- Какой диагноз поставил врач
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая официально подтвердила свой онкологический диагноз, скорее всего, имеет метастазы.
Об этом российским СМИ рассказал врач-онколог Дмитрий Шабанов. По словам лекаря, учитывая тот факт, что пропутинской Симоньян удалили грудь, опухоль у нее обширная.
"Если грудь удаляют полностью, то значит, что опухоль обширная. Могут быть затронуты ближайшие ткани, повреждена лимфатическая система", - пишут они.
Маргарита Симоньян — болезнь
Маргарита Симоньян заявила об ухудшении состояния здоровья в сентябре 2025 года. Пропагандистка заявила, что перенесла серьезную операцию, после которой не надеялась остаться живой. Напомним, что супруг путинистки Тигран Кеосаян, который также является кремлевским пропагандистом, остается в коме после второго инфаркта.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что пропагандистка Маргарита Симоньян перенесла тяжелую операцию, которая ставила под угрозу ее жизнь. По словам путинистки, ей, возможно, осталось недолго, и впереди ее ждет непростое лечение.
Кроме того, Симоньян расплакалась в эфире, рассказывая о критическом состоянии своего мужа, кремлевского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На фоне личных проблем она заявила, что готова отправиться воевать против Украины.
Вас также может заинтересовать:
- Впереди немного: стали известны подробности состояния тяжело больной Симоньян
- Актриса Катя Кузнецова рассказала, как ей угрожал муж Симоньян: что он хотел
- Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление
О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред