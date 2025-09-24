Метастазы: врач прокомментировал состояние пропагандистки Симоньян

Российский врач прокомментировал состояние пропагандистки Симоньян.

Симоньян теперь лечится от рака / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

Что происходит с Симоньян

Какой диагноз поставил врач

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая официально подтвердила свой онкологический диагноз, скорее всего, имеет метастазы.

Об этом российским СМИ рассказал врач-онколог Дмитрий Шабанов. По словам лекаря, учитывая тот факт, что пропутинской Симоньян удалили грудь, опухоль у нее обширная.

Кеосаян и Симоньян вместе ненавидят Украину / Фото РосСМИ

"Если грудь удаляют полностью, то значит, что опухоль обширная. Могут быть затронуты ближайшие ткани, повреждена лимфатическая система", - пишут они.

Маргарита Симоньян — болезнь

Маргарита Симоньян заявила об ухудшении состояния здоровья в сентябре 2025 года. Пропагандистка заявила, что перенесла серьезную операцию, после которой не надеялась остаться живой. Напомним, что супруг путинистки Тигран Кеосаян, который также является кремлевским пропагандистом, остается в коме после второго инфаркта.

Ранее Главред сообщал, что пропагандистка Маргарита Симоньян перенесла тяжелую операцию, которая ставила под угрозу ее жизнь. По словам путинистки, ей, возможно, осталось недолго, и впереди ее ждет непростое лечение.

Кроме того, Симоньян расплакалась в эфире, рассказывая о критическом состоянии своего мужа, кремлевского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На фоне личных проблем она заявила, что готова отправиться воевать против Украины.

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

