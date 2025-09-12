Впереди немного: стали известны подробности состояния тяжело больной Симоньян

Кратко:
- Что случилось с Симоньян
- Что она сообщила после операции
Российская пропагандистка и одна из главных рупоров Кремля Маргарита Симоньян, которая недавно сообщила о тяжелом заболевании, вышла на связь со своими поклонниками.
На своей странице в Telegram, путинистка написала, что ей провели операцию. "Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на него и благодарю всех вас", - сообщила украинофобка.
Отметим, что недавно стало известно о диагнозе террористки Симоньян. Накануне оголтелая путинистка пришла в студию к пропагандисту и одному из главных врагов Украины Соловьеву и рассказала о тяжелом заболевании, которое у нее диагностировали.
Ранее она также сообщила о том, что у нее есть некоторые врожденные проблемы со здоровьем и она могла бы не перенести операцию.
Как ранее сообщал Главред, украинские дроны почти ежедневно осуществляют удары по стратегическим объектам на территории государства-агрессора России, что вызвало волну паники среди российских пропагандистов, опасающихся возможных бунтов. Один из антивоенных Telegram-каналов опубликовал видео из эфира российской передачи, где Маргарита Симоньян призналась, что украинские атаки приводят к коллапсу в аэропортах РФ.
Главная пропагандистка государства-террориста Маргарита Симоньян, которая поддерживает кровавую войну против Украины, рассказала о состоянии здоровья своего мужа - армянско-российского режиссера Тиграна Кеосаяна, который находится в коме.
Сама Симоньян, известная своими украинофобскими заявлениями, появилась в эфире шоу Бориса Корчевникова и заявила, что готова отправиться на фронт в Украину.
О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
