Путинистка Симоньян имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Симоньян сообщила о своем диагнозе / Коллаж Главред, фото RT

Кратко:

Что случилось с Симоньян

Что она сообщила после операции

Российская пропагандистка и одна из главных рупоров Кремля Маргарита Симоньян, которая недавно сообщила о тяжелом заболевании, вышла на связь со своими поклонниками.

На своей странице в Telegram, путинистка написала, что ей провели операцию. "Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на него и благодарю всех вас", - сообщила украинофобка.

Маргарита Симоньян серьезно заболела / скрин

Отметим, что недавно стало известно о диагнозе террористки Симоньян. Накануне оголтелая путинистка пришла в студию к пропагандисту и одному из главных врагов Украины Соловьеву и рассказала о тяжелом заболевании, которое у нее диагностировали.

Ранее она также сообщила о том, что у нее есть некоторые врожденные проблемы со здоровьем и она могла бы не перенести операцию.

Как ранее сообщал Главред, украинские дроны почти ежедневно осуществляют удары по стратегическим объектам на территории государства-агрессора России, что вызвало волну паники среди российских пропагандистов, опасающихся возможных бунтов. Один из антивоенных Telegram-каналов опубликовал видео из эфира российской передачи, где Маргарита Симоньян призналась, что украинские атаки приводят к коллапсу в аэропортах РФ.

Главная пропагандистка государства-террориста Маргарита Симоньян, которая поддерживает кровавую войну против Украины, рассказала о состоянии здоровья своего мужа - армянско-российского режиссера Тиграна Кеосаяна, который находится в коме.

Сама Симоньян, известная своими украинофобскими заявлениями, появилась в эфире шоу Бориса Корчевникова и заявила, что готова отправиться на фронт в Украину.

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

