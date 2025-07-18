Кратко:
- О чем вдруг заговорила Симоньян
- В каком состоянии находится ее муж-путинист Кеосаян
Главная пропагандистка страны-террориста России, которая начала кровавое вторжение в Украину, Маргарита Симоньян сообщила о состоянии здоровья своего супруга-путиниста, армянского режиссера Тиграна Кеосаяна.
Об этом лживая украинофобка сообщила в своем телеграмм-канале. На вопрос одной из подписчиц, которая сильно переживает за здоровье путиниста, Симоньян ответила.
"Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать...", - пишет она.
Симоньян - вторая жена режиссера, с ней он прожил более 12 лет, но сыграли свадьбу они только в 2022-м. У пары трое детей – дочери Марьяна и Маро, сын Баграт. К слову, хабалка Симоньян даже на свадьбе вела себя похабно. Она умудрилась ногой ударить по пятой точке будущего мужа.
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Напомним, Главред писал, что ранее Симоньян решила напугать Аллу Пугачеву, которая не поддерживает военное нападение России на Украину. Как рассказала оккупантка в одной из программ, замок Пугачевой в поселке Грязь, якобы по закону, могут отобрать.
Ранее Гордон опубликовал видео, как Симоньян танцует некий танец под восточные мотивы. При этом видно, что все действие происходит в ресторане. Между тем, сама Симоньян выглядит, как будто забежала на банкет с пробежки.
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О персоне: Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936—1994), режиссёра известного советского фильма "Неуловимые мстители". Автор и ведущий программы "Международная пилорама".
В 2022 году, после вторжения России на Украину, Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Кеосаяна персональные санкции. В июне 2022 года МИД Казахстана включил Кеосаяна в список нежелательных персон.
Кеосаян является мужем оголтелой пропагандистки и укаинофобки Маргариты Симоньян. Оба ненавидят Украину и поддерживают все преступные действия террориста Путина.
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