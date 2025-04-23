"Меня там грохнут": лживая путинистка Симоньян собралась в Украину

Симоньян назвала условие, при котором она приедет в Украину. И оно уже наступило.

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Симоньян собралась убивать из-за Кеосаяна / Коллаж Главред, фото скриншот, РБК

Кратко:

Что пообещала Симоньян

При каком условии она приедет в Украину

Путинистка и украинофобка Симоньян, у которой в коме лежит ее такой же муж-путинист, армянско-российский режиссер Тигран Кеосаян, пришла на шоу к больному и неадекватному путинисту Борису Корчевникову и сообщила, что пойдет на фронт в Украину.

К слову, лживая пропагандистка соврала даже тут. Ведь отправиться убивать украинцев она дала слово, если только ее муж-режиссер Кеосаян будет в коме. Между тем, армянский режиссер таки в коме, а Симоньян ходит по студиям и рыдает, пытаясь вызвать жалость.

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Кеосаян и Симоньян вместе ненавидят Украину / Фото РосСМИ

По словам Симоньян, если бы она была рядом с мужем в критический момент, этого бы не случилось. "Тогда я решила, что если это всё-таки кома, то я уеду на войну, потому что я просто не могу жить, детей поднимут сестры. Мне будет легче — меня там грохнут на второй день, да и прекрасно всё. Полечу встречаться с Господом, это же прекрасно. Но так легко не получится, сказал мне Господь, потому что случилась ситуация с детьми очень тяжёлая, о которой я не могу говорить", - оправдывается Симоньян, которая не поехала на войну.

Кеосаян и Симоньян вместе ненавидят Украину / Фото РосСМИ

Пропагандистка Симоньян также рассказала, как целует ноги своему мужу Кеосаяну. Тигран не говорит, но он мне отвечает. Я ему говорю: "Пойдём домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Он мне отвечает, мы с ним общаемся… Я ему ножки поцелую, а он пальчики на ногах сгибает", - рыдает пропагандистка.

Фрагментом лживого интервью поделился на своей странице Дмитрий Гордон.

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Как ранее писал Главред, Кеосаян попал в больницу в конце декабря. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. "Ранее — в 2008 и 2010 годах — у Кеосаяна было два инфаркта", - говорится в сообщении.

Позже Главред писал о том, что его жена и оголтелая пропагандистка Маргарита Симоньян призвала молится за своего мужа-путиниста, с которым они вместе призывали убивать мирных украинцев, захватывать суверенные территории и продолжать войну.

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Кто такой Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян - советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936—1994), режиссёра известного советского фильма "Неуловимые мстители". Автор и ведущий программы "Международная пилорама". В 2022 году, после вторжения России на Украину, Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Кеосаяна персональные санкции. В июне 2022 года МИД Казахстана включил Кеосаяна в список нежелательных персон. Кеосаян является мужем оголтелой пропагандистки и укаинофобки Маргариты Симоньян. Оба ненавидят Украину и поддерживают все преступные действия террориста Путина.

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