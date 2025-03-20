Российская пропагандистка Симоньян сделала ремарка о состоянии своего мужа Тиграна Кеосаяна.

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Симоньян сообщила о самом страшном / Коллаж Главред, фото RT

Кратко:

Что случилось с Тиграном Кеосаяном

Что сообщила Симоньян

Российский режиссер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, который пережил клиническую смерть, находится в коме, так и не пришел в сознание.

Кеосаян и Симоньян вместе ненавидят Украину / Фото РосСМИ

Как пишут российские пропагандистские СМИ, путинистка и украинофобка Симоньян говорит, что сейчас идет самое страшное время ее жизни. "Страшнее того, что сейчас происходит в моей жизни, ничего не было", — отметила она.

Ранее путинистка, которая ненавидит Украину и должна нести ответственность за смерти людей и детей также, как и террорист Путин говорила, что собирается вести программу вместо своего умирающего мужа.

Кеосаян и Симоньян вместе ненавидят Украину / Фото РосСМИ

Также вначале года она сообщила, что российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян оказался на больничной койке из-за проблем с сердцем и находится в коме.

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Как ранее писал Главред, Кеосаян попал в больницу в конце декабря. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. "Ранее — в 2008 и 2010 годах — у Кеосаяна было два инфаркта", - говорится в сообщении.

Позже Главред писал о том, что его жена и оголтелая пропагандистка Маргарита Симоньян призвала молится за своего мужа-путиниста, с которым они вместе призывали убивать мирных украинцев, захватывать суверенные территории и продолжать войну.

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Симоньян, Путин и "людоеды": контекст 20 декабря российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во время церемонии награждения перед телекамерами поблагодарила лидера нацистской России Владимира Путина за все развязанные Россией в последние десятилетия войны. Одну из главных российских пропагандисток Владимир Путин наградил орденом. "Много лет работаю под вашим руководствои и всегда хотела сказать. Мне кажется, сейчас самый подходящий момент. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов", - сказала Симоньян с трибуны.

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