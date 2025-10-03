Как сейчас выглядят дети оголтелых путинистов Симоньян и Кеосаяна.

Как сейчас выглядят дети Кеосаяна и Симоньян / Коллаж Главред, фото parents.ru, РБК

Кратко:

Что случилось с детьми Кеосаяна

Как они сейчас выглядят

Путинист и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, который отправился на концерт Кобзона, оставил после себя троих малолетних детей. Ему их родила пропагандистка.

В СМИ не много информации о детях Симоньян. Очевидно, что путинистка боится за жизнь и здоровье своих отпрысков, которых она стала прятать от публики. Кроме того, уже достаточно взрослых детей не взяли на похороны их отца, как и мать путиниста.

В России по этому поводу традиционно начали истерить, ведь теперь сердобольным россиянам непонятно и жалко осиротевших детей кандидатки на трибунал Симоньян. "Что же теперь будет с детьми", - вопрошают они. Более того, отсутствие в РосСМИ любой информации о детях Кеосаяна навело еще больше ужаса, а соответственно и неизвестности, вокруг этой истории.

Однако немного чего все же известно.

Дочь Кеосаяна Марьяна

Первая дочь Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян родилась в августе 2013 года. На момент смерти отца ей исполнилось 12 лет. Девочку пропагандистки зовут Марьяна и выглядит она вот так.

Марьяна Кеосаян - что известно / Фото РосСМИ

Марьяна Кеосаян - что известно / Фото РосСМИ

Баграт Кеосаян

Сын Кеосаяна и Симоньян родился в сентябре 2014 года — всего через 11 месяцев после появления на свет его сестры Марьяны. На момент похорон его отца мальчику было 11 лет.

Баграт Кеосаян - как выглядит / Скриншот видео

Маро Кеосаян

Младшая дочь Тиграна Кеосаяна родилась в 2019 году. На момент похорон ее отца, ей исполнилось 6 лет.

Через четыре месяца после рождения младшей дочери, Симоньян рассказала, что снова беременна. Однако у нее произошел выкидыш.

Мало Кеосаян - как выглядит. Фото parents.ru

Напомним, недавно Главред сообщал, что 26 сентября 2025 года стало известно о смерти путиниста Тиграна Кеосаяна. Он умер в террористической Москве, не приходя в сознание. О смерти Кеосаяна сообщила его жена - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Также ранее стало известно о том, что Маргарите Симоньян диагностировали рак и удалили грудь. Она рассказала об этом в программе украинофоба Владимира Соловьева.

