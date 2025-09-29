Известна причина отсутствия матери Кеосаяна на его похоронах.

Тигран Кеосаяна - похороны / коллаж: Главред, фото: t.me, Маргарита Симоньян

В Москве прошла церемония прощания с пропагандистом Тиграном Кеосаяном, на которой было много родных и друзей режиссера. А вот мама путиниста Лаура Геворкян не пришла проститься с сыном.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, к ней обратился политик Алексей Громов и призвал жить ради детей и внуков.

"Лаура Ашотовна, есть вещи, которые нельзя пережить, невозможно. Лаура Ашотовна, через не могу надо обязательно жить, потому что у вас еще есть дети, есть Маргарита, есть внуки и внучки. Поэтому обязательно поправляйтесь", — сказал Громов.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян / фото: росСМИ

Оказалось, мать пропагандиста не смогла присутствовать из-за ухудшения состояния здоровья.

Судьба матери Тиграна Кеосаяна

Мать путиниста трижды теряла близких мужчин: в 1994 году умер ее муж, а в 2022 году не стало ее младшего сына Давида. Также она тяжело переживала, когда Тигран впал в кому.

Тигран Кеосаян / фото: t.me, Маргарита Симоньян

"Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно", — говорила пропагандистка Маргарита Симоньян о свекрови.

Напомним, недавно Главред сообщал, что 26 сентября 2025 года стало известно о смерти путиниста Тиграна Кеосаяна. Он умер в террористической Москве, не приходя в сознание. О смерти Кеосаяна сообщила его жена - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Также ранее стало известно о том, что Маргарите Симоньян диагностировали рак и удалили грудь. Она рассказала об этом в программе украинофоба Владимира Соловьева.

О персоне: Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян - советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936—1994), режиссёра известного советского фильма "Неуловимые мстители". Автор и ведущий программы "Международная пилорама". В 2022 году, после вторжения России на Украину, Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Кеосаяна персональные санкции. В июне 2022 года МИД Казахстана включил Кеосаяна в список нежелательных персон. Кеосаян является мужем оголтелой пропагандистки и укаинофобки Маргариты Симоньян. Оба ненавидят Украину и поддерживают все преступные действия террориста Путина.

