"Украинцы враги": что говорил путинист Кеосаян об Украине

Кеосаян призывал убивать украинских военнопленных, а также публично говорил, что нужно нанести ядерный удар по Киеву.

Тигран Кеосаян ненавидел Украину и мечтал о ее исчезновении/ Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

К каким ужасным вещам призывал Кеосаян

Кем он считал украинцев

26 сентября стало известно о том, что скончался муж Маргариты Симоньян, российской пропагандистки, которая ненавидит Украину Тигран Кеосаян.

Главред разбирался, что путинист Кеосаян говорил о военном вторжении России в Украину, а также, что он думал об украинцах в целом.

Кеосаян о ВСУ

Вооруженные силы Украины, которые держат оборону от РФ, путинист не считал армией. Он утверждал, что украинские защитники - "нацисты". "Мы не воюем с каким-то сбродом, а с очень мотивированными нацистами, которых в течение восьми лет готовили вся Европа и вся Америка", — утверждал покойник Кеосаян.

Кеосаян явно нервничал из-за того, что "Киев за три дня" стало не гордостью армии РФ, а мемом. Потому он говорил, что армию Украины в течение 8 лет готовили в США и Европе.

Ядерный удар РФ

Путинист Кеосаян, за которого сейчас льют слезы во всей России, призывал нанести ядерный удар по столице Украины.

"Ни в одной войне не может быть поражения у ядерной державы", - говорил путинист.

Кеосаян о ракетных обстрелах

Путинист считал, что Украину нужно бомбить еще сильнее. "Невозможно переоценить терапевтическое значение наших ракетных ударов. Теперь главное, чтобы эти удары прилетали на территорию Украины с регулярностью курьерских поездов", - сообщил террорист Кеосаян.

Кеосаян про Крым

По словам Кеосаяна, если бы террористическая Россия не начала "специальную военную операцию", "нацистская Украина напала бы на Крым".

"Ровно через три-четыре года, вооруженная и обученная украинская армия, они же все проходили через АТО, мы бы имели с вами новую, практически гитлеровскую Украину — через 80 лет после Великой Отечественной войны. Как бы это выглядело? Донбасс и Луганск они бы зачистили, Крым. Это были бы более подготовленные войска, было бы больше жертв. Я практически уверен, что они к этому готовились", — говорил муж Симоньян.

Кеосаян об украинских пленных

Посетитель концерта Кобзона Кеосаян откровенно призывал к убийству украинских военнопленных.

"У "вагнеровцев" этот вопрос хорошо поставлен. Вы скажете, что это жестоко? Да, жестоко. Бесчеловечно? А я вам вынужден доложить, что война — это вообще жестокая и бесчеловечная вещь", — говорил Кеосаян.

Напомним, Главред писал, что 26 сентября 2025 года стало известно о смерти путиниста, российского режиссера армянского происхождения Тиграна Кеосаяна. Он умер в террористической Москве не приходя в сознание. О смерти Кеосаяна сообщила его жена - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Недавно стало известно, что Маргарите Симоньян диагностировали раки удалили грудь. Она рассказала об этом в программе украинофоба и одного из виновников военного вторжения России в Украину - Владимира Соловьева.

О персоне: Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян - советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936—1994), режиссёра известного советского фильма "Неуловимые мстители". Автор и ведущий программы "Международная пилорама". В 2022 году, после вторжения России на Украину, Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Кеосаяна персональные санкции. В июне 2022 года МИД Казахстана включил Кеосаяна в список нежелательных персон. Кеосаян является мужем оголтелой пропагандистки и укаинофобки Маргариты Симоньян. Оба ненавидят Украину и поддерживают все преступные действия террориста Путина.

