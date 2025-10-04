Все покинули: Джулия Робертс рассказала, почему все время плачет

Голливудская актриса поделилась своим состоянием из-за детей.

Джулия Робертс с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/juliaroberts

Американская актриса Джулия Робертс плачет за своими детьми.

Именно поэтому она изначально избегала обсуждения того факта, что её близнецы Хейзел и Финнеус, 20 лет, и сын Генри, 18 лет, которого она воспитывает вместе с мужем Дэнни Модером, съехали из дома. .

Как она сказала ведущему Стивену Колберту в Late Show: "Не знаю, являются ли рыдания лучшим началом для нашего интервью".

Джулия Робертс рассказала о детях / Фото Instagram/juliaroberts

Джулия также отметила, что они с мужем Дэнни, наслаждаются этим новым этапом жизни. "Честно говоря, это всё весело", — продолжила она. "Это всё так здорово".

В то же время, актриса признаётся, что пока не готова надолго расставаться с детьми.

"Мне нравится проводить с ними время", — поделилась она. "К счастью, по пути в это пустое гнездо мы часто навещали друг друга".

Джулия Робертс рассказала о детях / Фото Instagram/juliaroberts

К тому же, Джулия очень любит своих малышей, добавляя: "Я знаю, что все считают своих детей замечательными. Ну, мои дети тоже замечательные".

О персоне: Джулия Робертс Джулия Робертс - американская актриса кино и телевидения, продюсер. Обладательница премий Оскар (2001), Золотой глобус (1990, 1991, 2001), BAFTA (2001) и Премия Гильдии киноактеров США (2001). Одна из самых высокооплачиваемых актрис. Наиболее известные работы: "Стальные магнолии", "Красотка", "Свадьба моего лучшего друга", "Ноттинг-Хилл", "Сбежавшая невеста", "Эрин Брокович", "Ешь, молись, люби". Всего на ее счету более 60 кино- и телепроектов.

