Умер Тигран Кеосаян: что написала Симоньян

Алена Кюпели
26 сентября 2025, 14:09
Симоньян сообщила о том, что скончался ее муж Тигран Кеосаян.
Умер Тигран Кеосаян
Умер Тигран Кеосаян / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Кратко:

  • Что сообщила Симоньян о смерти Кеосаяна
  • От чего умер Тигран Кеосаян

Сегодня, в ночь на 26 октября умер российский режиссер и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила его жена - Маргарита Симоньян.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - написала она.

Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна
Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна / Скриншот Телеграм

Болезнь Тиграна Кеосаяна

Российский режиссер и путинист армянского происхождения Тигран Кеосаян уже длительное время находился в больнице. Он пережил два обширных инфаркта миокарда — в 2008 и 2010 годах. В конце декабря 2024 года его госпитализировали в отделение интенсивной терапии одной из московских кардиологических клиник, где перенёс клиническую смерть.

Сама Симоньян много говорила о состоянии здоровья своего мужа. В частности, она даже сообщала о некоторых улучшениях состояния его здоровья.

Умер муж Симоньян Тигран Кеосаян
Умер муж Симоньян Тигран Кеосаян / Фото Стархит

Отношения Кеосаяна и Симоньян

Симоньян - вторая жена режиссера, с ней он прожил более 12 лет, но сыграли свадьбу они только в 2022-м. У пары трое детей – дочери Марьяна и Маро, сын Баграт. К слову, хабалка Симоньян даже на свадьбе вела себя похабно. Она умудрилась ногой ударить по пятой точке будущего мужа.

Между тем, именно она увела Кеосаяна из семьи. Он был женат на российской актрисе Алене Хмельницкой, с которой воспитывал двоих детей.

Пара тайно встречалась и пропагандистка Симоньян родила своего первого ребенка от Кеосаяна пока тот еще был женат на российской актрисе. Причем беременность протекала очень тяжело: первые месяцы была серьезная угроза выкидыша.

Дети Симоньян и Кеосаяна
Дети Симоньян и Кеосаяна / Instagram

О персоне: Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян - советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936—1994), режиссёра известного советского фильма "Неуловимые мстители". Автор и ведущий программы "Международная пилорама".

В 2022 году, после вторжения России на Украину, Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Кеосаяна персональные санкции. В июне 2022 года МИД Казахстана включил Кеосаяна в список нежелательных персон.

Кеосаян является мужем оголтелой пропагандистки и укаинофобки Маргариты Симоньян. Оба ненавидят Украину и поддерживают все преступные действия террориста Путина.

