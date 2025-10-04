Укр
  Звёзды

Остапчук подарил жене дорогущее авто: скоро получит права

Алена Кюпели
4 октября 2025, 16:34
33
Катерина Остапчук похвасталась новой машиной и пояснила, почему сменила свое БМВ.
Жена Остапчука не устает хвастаться лакшери-брендами
Жена Остапчука не устает хвастаться лакшери-брендами / Коллаж Главред, фото Instagram/poka_tya

Кратко:

  • Каким авто похвасталась Остапчук
  • Почему она захотела новое

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогер Екатерина Остапчук, которая недавно удивила инстаграм-сообщество сумкой за 650 тысяч гривен, похвасталась очередным подарком от мужа-ведущего.

Как написала она на своей странице в Instagram, муж-телеведущий раскошелился на авто марки Range Rover Velar 2025 года. Прошлая машина BMW ix3 не подходила Остапчук, так как она была не "из салона" и полностью электрической. "При продаже, "электрички" очень теряют в цене", - предупреждает жена Остапчука потенциальных покупателей электрических авто.

видео дня
Остапчук подарил жене дорогущее авто: скоро получит права
"Дорого-богато" по мнению Катерины Остапчук / Скриншот Instagram/ostapchukkaterynaa

Между тем, у Катерины Остапчук нет прав, чтобы сесть за руль нового авто.

Катерина Остапчук о новом авто
Катерина Остапчук о новом авто / Фото Остапчук из Instagram

Жена Остапчука пишет, что она, возможно, будет водить авто в столице Украины. "С водителем легче, все-таки", - добавляет она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал о том, что в день 25-летия Остапчук ее муж-ведущий преподнес ей сумочку от бренда Chanel. С обновкой именинница отправилась на праздничную вечеринку, однако не забыла похвастаться ею в социальных сетях.

Напомним, ранее на своей странице в соцсетях Остапчук ответила на упреки, что ничего не может без мужа и отметила, что нужно быть самостоятельной. Она подчеркнула, что имеет собственный доход, снимая рекламные ролики в Instagram.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

04:32

Нужна только зубная щетка: лайфхак для невероятного объема волос

03:56

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

